Gorąca premiera niespodzianka w Xbox Game Pass. Odświeżone klasyki trafiły do usługi

I to jest dobra informacja dla fanów staroszkolnych strzelanek.

Bez żadnych wcześniejszych zapowiedzi Bethesda, id Software i Nightdive Studios wspólnie wypuściły na rynek odświeżoną wersję kultowych gier Heretic i Hexen. Pakiet dwóch klasycznych strzelanek jest już dostępny w sprzedaży, ale trafił również od razu do Xbox Game Pass na konsolach i komputerach osobistych.

Nowe wydanie określane jest jako „definitywna reedycja”, przywracająca te przełomowe tytuły do życia dzięki szerokiej dostępności, ulepszonej oprawie audiowizualnej i nowym funkcjom. Zgodnie z oficjalnym opisem ma ono trafić zarówno do wiernych fanów serii, jak i całkiem nowych graczy.