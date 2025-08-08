Zaloguj się lub Zarejestruj

Gorąca premiera niespodzianka w Xbox Game Pass. Odświeżone klasyki trafiły do usługi

Radosław Krajewski
2025/08/08 11:45
1
0

I to jest dobra informacja dla fanów staroszkolnych strzelanek.

Bez żadnych wcześniejszych zapowiedzi Bethesda, id Software i Nightdive Studios wspólnie wypuściły na rynek odświeżoną wersję kultowych gier Heretic i Hexen. Pakiet dwóch klasycznych strzelanek jest już dostępny w sprzedaży, ale trafił również od razu do Xbox Game Pass na konsolach i komputerach osobistych.

Heretic + Hexen
Heretic + Hexen

Heretic i Hexen w odświeżonej wersji trafiły do Xbox Game Pass

Nowe wydanie określane jest jako „definitywna reedycja”, przywracająca te przełomowe tytuły do życia dzięki szerokiej dostępności, ulepszonej oprawie audiowizualnej i nowym funkcjom. Zgodnie z oficjalnym opisem ma ono trafić zarówno do wiernych fanów serii, jak i całkiem nowych graczy.

Heretic i Hexen, pierwotnie stworzone przez Raven Software na zmodyfikowanej wersji silnika DOOM, ukazały się odpowiednio w 1994 i 1995 roku. Gry te wprowadziły innowacje takie jak system ekwipunku, celowanie w pionie, a także zróżnicowane klasy postaci i nieliniową strukturę poziomów, co uczyniło je przełomowymi pozycjami na tle innych FPS-ów tamtego okresu.

Nowa wersja oferuje nie tylko klasyczne kampanie: Heretic: Shadow of the Serpent Riders, Hexen: Beyond Heretic i Hexen: Deathkings of the Dark Citadel, ale także dwa zupełnie nowe epizody stworzone przy współpracy zespołów id Software i Nightdive: Heretic: Faith Renewed oraz Hexen: Vestiges of Grandeur.

GramTV przedstawia:

Wśród nowości technicznych znajdują się między innymi:

  • tryby sieciowe i lokalne (deathmatch oraz kooperacja) z pełnym wsparciem międzyplatformowym,
  • opcjonalna wzbogacona ścieżka dźwiękowa autorstwa Andrew Hulshulta,
  • wbudowana obsługa modyfikacji oraz przeglądarka modów w grze,
  • pełna zgodność z nowoczesnym sprzętem, w tym wsparcie dla rozdzielczości 4K, 120 klatek na sekundę i szerokoekranowych monitorów,
  • szeroki zestaw opcji dostępności, w tym nowy interfejs, poprawiona czytelność, suwaki kontrastu i efektów, oraz funkcja czytania tekstu na głos.

Dzięki tym wszystkim elementom Heretic + Hexen mają szansę znów zaistnieć w świadomości graczy, nie tylko jako nostalgiczna podróż do przeszłości, ale jako pełnoprawne, odświeżone doświadczenie dla współczesnych fanów dynamicznych strzelanek.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/08/heretic-hexen-announced-for-ps5-xbox-series-ps4-xbox-one-switch-and-pc-now-available

Tagi:

News
Microsoft
Bethesda
FPS
strzelanka
id Software
Xbox Game Pass
Xbox
Xbox Game Pass Ultimate
Xbox Series X
Nightdive Studios
Xbox Series S
Hexen
Heretic
Heretic + Hexen
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
Chapka
Gramowicz
Dzisiaj 11:56

Coś pięknego ;)




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112