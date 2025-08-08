Gorąca premiera niespodzianka w Xbox Game Pass. Odświeżone klasyki trafiły do usługi

I to jest dobra informacja dla fanów staroszkolnych strzelanek.
Bez żadnych wcześniejszych zapowiedzi Bethesda, id Software i Nightdive Studios wspólnie wypuściły na rynek odświeżoną wersję kultowych gier Heretic i Hexen. Pakiet dwóch klasycznych strzelanek jest już dostępny w sprzedaży, ale trafił również od razu do Xbox Game Pass na konsolach i komputerach osobistych.
Heretic i Hexen w odświeżonej wersji trafiły do Xbox Game Pass
Nowe wydanie określane jest jako „definitywna reedycja”, przywracająca te przełomowe tytuły do życia dzięki szerokiej dostępności, ulepszonej oprawie audiowizualnej i nowym funkcjom. Zgodnie z oficjalnym opisem ma ono trafić zarówno do wiernych fanów serii, jak i całkiem nowych graczy.
Heretic i Hexen, pierwotnie stworzone przez Raven Software na zmodyfikowanej wersji silnika DOOM, ukazały się odpowiednio w 1994 i 1995 roku. Gry te wprowadziły innowacje takie jak system ekwipunku, celowanie w pionie, a także zróżnicowane klasy postaci i nieliniową strukturę poziomów, co uczyniło je przełomowymi pozycjami na tle innych FPS-ów tamtego okresu.
Nowa wersja oferuje nie tylko klasyczne kampanie: Heretic: Shadow of the Serpent Riders, Hexen: Beyond Heretic i Hexen: Deathkings of the Dark Citadel, ale także dwa zupełnie nowe epizody stworzone przy współpracy zespołów id Software i Nightdive: Heretic: Faith Renewed oraz Hexen: Vestiges of Grandeur.
Wśród nowości technicznych znajdują się między innymi:
tryby sieciowe i lokalne (deathmatch oraz kooperacja) z pełnym wsparciem międzyplatformowym,
opcjonalna wzbogacona ścieżka dźwiękowa autorstwa Andrew Hulshulta,
wbudowana obsługa modyfikacji oraz przeglądarka modów w grze,
pełna zgodność z nowoczesnym sprzętem, w tym wsparcie dla rozdzielczości 4K, 120 klatek na sekundę i szerokoekranowych monitorów,
szeroki zestaw opcji dostępności, w tym nowy interfejs, poprawiona czytelność, suwaki kontrastu i efektów, oraz funkcja czytania tekstu na głos.
Dzięki tym wszystkim elementom Heretic + Hexen mają szansę znów zaistnieć w świadomości graczy, nie tylko jako nostalgiczna podróż do przeszłości, ale jako pełnoprawne, odświeżone doświadczenie dla współczesnych fanów dynamicznych strzelanek.