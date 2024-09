The Casting of Frank Stone - recenzja. Supermassive Games nadal w formie!

Nowa gra studia odpowiedzialnego za Until Dawn, The Quarry i serię The Dark Pictures osadzona w świecie Dead by Daylight to pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów horrorów. Będzie strasznie!

Przed premierą The Casting of Frank Stone wielokrotnie podkreślano, że akcja gry toczy się w uniwersum znanym z sieciowego Dead by Daylight opartego na asynchronicznym trybie multiplayer, gdzie cztery osoby muszą zrobić wszystko, aby przetrwać konfrontację z potężnym zabójcą dysponującym nadnaturalnymi zdolnościami. Zresztą, nawet sam ekran powitalny w The Casting of Frank Stone zawiera informacje na temat tego, że przenosimy się tu do świata wykreowanego przez studio Behaviour Interactive, które w przypadku The Casting of Frank Stone pełni funkcję wydawcy, bo za stworzenie gry odpowiada Supermassive Games. Mowa w tym przypadku o niezwykle utalentowanej i doświadczonej firmie, która po raz kolejny dostarcza produkt z wysokiej półki.

We wstępie napisałem, że grając w The Casting of Frank Stone będzie strasznie. Jeśli poczuliście w tym momencie niepokój, myśląc o tym, że Supermassive Games zaserwuje nam niekoniecznie lubiane przez fanów horrorów jump-scare’y, to uspokajam - takowych w grze nie doświadczycie, chyba że w scenach, których nie udało mi się jeszcze odtworzyć za sprawą odblokowanej po ukończeniu fabuły montażowni (dlaczego jednak przy wyborze nowych scen nie da się pomijać cut-scenek?!). To specjalne narzędzie pozwalające wrócić do ukończonych wcześniej fragmentów kampanii celem sprawdzenia alternatywnych ścieżek. Bo tak, jak w Until Dawn chociażby, również tutaj można utrzymać wszystkich przy życiu do samego końca. Mnie się ta sztuka nie udała, ale testuje niektóre etapy, by sprawdzić, gdzie popełniłem błąd.

Od razu mała rada - tak jak w pamiętnym horrorze z 2015 roku, również tutaj warto cały czas patrzeć, co się dzieje na ekranie i trzymać kontroler w dłoniach. Chwila nieuwagi może bowiem kosztować życie któregoś z bohaterów…

Horror pełną gębą

The Casting of Frank Stone nie straszy więc w najtańszy możliwy sposób. Supermassive Games od samego początku - za sprawą osadzonego w 1963 roku prologu, kiedy to wcielamy się w postać szeryfa miasteczka Cedar Hills, w którym toczy się akcja gry - tworzy niesamowity, gęsty klimat. Ta firma jak niewiele innych potrafi stopniowo budować napięcie, a gracz siedzący przed monitorem lub telewizorem nie wie, czego się spodziewać. Obiektywnie można powiedzieć, że są w tej grze momenty zwyczajnie nudne, ale - jak choćby w powieściach Stephena Kinga - niezbędne do tego, by w późniejszym czasie zrozumieć położenie czy też intencje poszczególnych bohaterów. Zwłaszcza, że po przywołanym już wstępie do całej opowieści kolejne wydarzenia rozgrywają się w dwóch przedziałach czasowych - współcześnie i w latach 80. ubiegłego stulecia.

O ile w początkowych fragmentach kampanii fabularnej, The Casting of Frank Stone pozwala kierować tylko jedną postacią, o tyle później, zarówno w 1980, jak i w 2024 roku śledzimy losy czterech osób. Początkowo nie wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi, ale jeśli ktoś choćby raz miał okazję sprawdzić Dead by Daylight w akcji, doskonale wie, czego może się spodziewać. Dlatego też warto zaznaczyć, że paradoksalnie w pewnym sensie nieznajomość produkcji studia Behaviour Interactive będzie trzymał nas w napięciu dłużej i zaskoczy wieloma zwrotami akcji. Osoby, które spędziły natomiast setki godzin na serwerach wspomnianego tytułu mogą być nieco rozczarowane tym, w jaki sposób potoczyły się kolejne wydarzenia. Mimo wszystko z pewnością będą one chciałby doprowadzić do sytuacji, w której każdy z członków ekipy walczącej z mordercą przetrwa to starcie. Będzie to jednak zadanie wyjątkowo trudne, choć - jak wynika z osiągnięć tytułu - możliwe do zrealizowania.

Bez spoilerów!

Intencjonalnie nie przybliżam bardziej szczegółów fabularnych The Casting of Frank Stone, choć wydaje mi się, że i tak napisałem zbyt wiele. To gra, którą warto odkrywać na własną rękę, tym bardziej że jednorazowe ukończenie całości zajmuje raptem jakieś pięć godzin. Wydawać by się mogło, że czas rozgrywki jest wręcz skandalicznie krótki, biorąc pod uwagę cenę tytułu, bo wersje cyfrowe na PC i konsole Xbox Series X/S gry The Casting of Frank Stone zostały wycenione na 184,99 złotych, natomiast edycja na PlayStation 5 w sklepie PlayStation Store kosztuje 179,00 złotych. Nie warto jednak odkładać tego tytułu po pierwszym przejściu, wszak montażownia stoi przed nami otworem. Poza tym oprócz klasycznego trybu dla jednego gracza, w którym sterujemy rozmaitymi postaciami (nie możemy się między nimi przełączać w dowolnym momencie, to gra przydziela nam grywalnego bohaterów) w The Casting of Frank Stone znajdziemy także lokalny multiplayer dla maksymalnie pięciu osób, które pokierują wybranymi przez siebie śmiałkami (nie da się wcielić w mordercę). Co ciekawe, każdy uczestnik zabawy (tak samo, gdy gramy samotnie) może wybrać jeden z trzech poziomów trudności.

Jak wygląda rozgrywka?

The Casting of Frank Stone, jak można było się spodziewać, to gra nastawiona na fabułę i podejmowanie decyzji, nie tylko poprzez wybór odpowiednich kwestii dialogowych, ale także podczas wykonywania rozmaitych akcji w trakcie rozgrywki (jeśli nie wciśniemy odpowiedniego przycisku we właściwym momencie i doprowadzimy do zmiany przebiegu zdarzeń, to również będzie pewnego rodzaju wybór). Dlatego też sam gameplay nie należy do skomplikowanych i skupia się na przemierzaniu liniowych, niewielkich obszarów, gdzie bierzemy udział w Quick Time Eventach, czy też między innymi naprawiamy generatory niczym we wspomnianym już Dead by Daylight. Czasem musimy znaleźć przedmiot i następnie użyć go w innym miejscu, a niekiedy także rozwiązać prostą zagadkę logiczną. Tylko tyle, co powinno zdecydowanie ucieszyć wszystkich fanów Supermassive Games - ich horrory nie oferują skomplikowanych rozwiązań, dzięki czemu możemy skupić się na opowiadanej historii.

Klimat, klimat i jeszcze raz klimat!

Jeśli chodzi o oprawę wizualną, to The Casting of Frank Stone prezentuje się w tym aspekcie wyśmienicie. Docenić trzeba przede wszystkim twarze poszczególnych postaci, a także świetnie zaprojektowane, niezwykle klimatyczne lokacje. Mowa tu zarówno o otwartych przestrzeniach (pogrążony w mroku las wygląda upiornie, tak samo jak okolice huty), jak i zamkniętych obszarach (tutaj ponownie huta, tym razem wewnątrz, ale nie tylko, bo ogromna posiadłość także robi wielkie wrażenie i budzi skojarzenia czy to z serią Resident Evil czy też ostatnim Alone in the Dark). Na uwagę zasługuje ponadto naprawdę wyśmienity voice-acting - aktorzy, którzy użyczyli głosów swoim postaciom wywiązali się ze swojego zadania znakomicie. Tym bardziej, że w pewnym momencie mamy tutaj taką jakby grę w grze, a w zasadzie film w filmie. Zagracie w The Casting of Frank Stone to zrozumiecie, o co chodzi. W parze z tym wszystkim idzie pozbawiona błędów, a dodatkowo świetna, bo pełna dobrze przełożonych zdań polska wersja językowa. Nic tylko grać.

The Casting of Frank Stone