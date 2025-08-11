STALKER 2 w dużej promocji. Pudełkowe wydanie taniej na Xboxa

W sklepie Media Expert możecie teraz kupić STALKER 2: Serce Czarnobyla za jedyne 129,99 zł w pudełkowej wersji na Xboxa Series X/S. Promocja trwa do wyczerpania zapasów.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla to kontynuacja wielokrotnie nagradzanej serii gier stworzona przez studio GSC Game World. Doświadcz niepowtarzalnej rozgrywki i przetrwaj w post-apokaliptycznej czarnobylskiej zakazanej zonie.

Czarnobylska Strefa Wykluczenia to wyjątkowe, niebezpieczne i ciągle zmieniające się środowisko. Obiecuje wiele — artefakty o niewiarygodnej wartości mogą być Twoje, jeśli tylko odważysz się po nie sięgnąć. Z drugiej strony cena, którą może Ci przyjść zapłacić, to Twoje własne życie.

Na zbadanie czeka jeden z największych otwartych światów w historii gier wideo, pełen promieniowania, mutantów i anomalii. Wszystkie dokonane wybory nie tylko kształtują wyjątkową epicką historię, ale wpływają też na samą przyszłość. Miej świadomość tego, co widzisz, robisz i planujesz — to od Ciebie zależy, czy odnajdziesz drogę przez Zonę, czy przepadniesz bez echa.

Poznaj legendarne uniwersum S.T.A.L.K.E.R. i odkryj: