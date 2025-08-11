STALKER 2 w dużej promocji. Pudełkowe wydanie taniej na Xboxa

Minęło już trochę czasu od premiery STALKER-a 2, więc w sklepach można coraz taniej kupić grę studia GSC Game World. Produkcja od tego czasu otrzymała szereg aktualizacji, które poprawiły i usprawniły tytuł. Jest to więc dobra okazja, aby wkroczyć do Zony i sprawdzić, czy druga część STALKER-a rzeczywiście jest tak dobra, jak wynika to z opinii gracy.
W sklepie Media Expert możecie teraz kupić STALKER 2: Serce Czarnobyla za jedyne 129,99 zł w pudełkowej wersji na Xboxa Series X/S. Promocja trwa do wyczerpania zapasów.
STALKER 2: Serce Czarnobyla – promocja na wydanie pudełkowe na PC i Xbox
S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla to kontynuacja wielokrotnie nagradzanej serii gier stworzona przez studio GSC Game World. Doświadcz niepowtarzalnej rozgrywki i przetrwaj w post-apokaliptycznej czarnobylskiej zakazanej zonie.
Czarnobylska Strefa Wykluczenia to wyjątkowe, niebezpieczne i ciągle zmieniające się środowisko. Obiecuje wiele — artefakty o niewiarygodnej wartości mogą być Twoje, jeśli tylko odważysz się po nie sięgnąć. Z drugiej strony cena, którą może Ci przyjść zapłacić, to Twoje własne życie.
Na zbadanie czeka jeden z największych otwartych światów w historii gier wideo, pełen promieniowania, mutantów i anomalii. Wszystkie dokonane wybory nie tylko kształtują wyjątkową epicką historię, ale wpływają też na samą przyszłość. Miej świadomość tego, co widzisz, robisz i planujesz — to od Ciebie zależy, czy odnajdziesz drogę przez Zonę, czy przepadniesz bez echa.
Poznaj legendarne uniwersum S.T.A.L.K.E.R. i odkryj:
Niepowtarzalną rozgrywkę z pogranicza FPS, horroru i symulacji
Nieliniową fabułę i wiele ścieżek prowadzących do różnych zakończeń
Wyjątkową grafikę opracowaną z użyciem najnowszych technologii skanowania i fotogrametrii
Zaawansowaną sztuczną inteligencję wrogów, którzy sprawią trudności nawet najlepszym graczom
System symulacji życia „A-life 2.0”, który w zupełnie nowy sposób tchnie życie do świata gry
Jeszcze bardziej wciągające w klimat gry mechaniki głodu, krwawienia, napromieniowania, snu
Dynamiczny cykl dobowy i zmienną pogodę, które jeszcze bardziej zwiększają realizm rozgrywki
Przypomnijmy, że STALKER 2: Cień Czarnobyla trafił tylko na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X/S. Gra zadebiutowała 20 listopada 2024 roku.
