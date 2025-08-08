Doom: The Dark Ages z dużą aktualizacją. Poznaliśmy pełną listę zmian

Nowy tryb, poprawki i ponad 200 zmian w Title Update 2.

Największą nowością jest Ripatorium Endless Arena Mode, w którym gracze walczą z niekończącymi się falami demon ów. Można dostosować typy przeciwników, ich liczebność oraz użyć licznika odrodzeń, by kontrolować przebieg starcia. Tryb oferuje trzy różne areny.

id Software opublikowało drugi duży patch do Doom: The Dark Ages . Aktualizacja wprowadza nowy tryb, opcje trudności, liczne poprawki błędów i setki usprawnień rozgrywki. Pełna lista zmian jest już dostępna.

Patch 2 wprowadza także dwa nowe suwaki trudności: pierwszy pozwala ograniczyć liczbę Max Life Sigils w kampanii, a drugi reguluje czas na wykonanie Perfect Dodge podczas ruchu Atlan’s Dash. Dają one większą kontrolę nad poziomem wyzwania w grze.

Nowa aktualizacja do Doom: The Dark Ages usuwa szereg błędów – w tym rzadkie crashe podczas wczytywania mapy Spire of Nerathul czy zbliżania się do Armored Mancubusa na PC. id Software poprawiło też responsywność rozgrywki: szybsze przełączanie broni, możliwość parowania tuż po ruchu lub zmianie uzbrojenia oraz nowy suwak do ustawiania czasu spowolnienia po skutecznym parowaniu lub ciosie wręcz.

Doom: The Dark Ages zostało udostępnione 15 maja 2025 roku. Tytuł dostępny jest na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.