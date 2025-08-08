Zaloguj się lub Zarejestruj

Doom: The Dark Ages z dużą aktualizacją. Poznaliśmy pełną listę zmian

Mikołaj Berlik
2025/08/08 16:00
Nowy tryb, poprawki i ponad 200 zmian w Title Update 2.

id Software opublikowało drugi duży patch do Doom: The Dark Ages. Aktualizacja wprowadza nowy tryb, opcje trudności, liczne poprawki błędów i setki usprawnień rozgrywki. Pełna lista zmian jest już dostępna.

Doom: The Dark Ages

Doom: The Dark Ages – nowości w Title Update 2

Największą nowością jest Ripatorium Endless Arena Mode, w którym gracze walczą z niekończącymi się falami demonów. Można dostosować typy przeciwników, ich liczebność oraz użyć licznika odrodzeń, by kontrolować przebieg starcia. Tryb oferuje trzy różne areny.

Patch 2 wprowadza także dwa nowe suwaki trudności: pierwszy pozwala ograniczyć liczbę Max Life Sigils w kampanii, a drugi reguluje czas na wykonanie Perfect Dodge podczas ruchu Atlan’s Dash. Dają one większą kontrolę nad poziomem wyzwania w grze.

Nowa aktualizacja do Doom: The Dark Ages usuwa szereg błędów – w tym rzadkie crashe podczas wczytywania mapy Spire of Nerathul czy zbliżania się do Armored Mancubusa na PC. id Software poprawiło też responsywność rozgrywki: szybsze przełączanie broni, możliwość parowania tuż po ruchu lub zmianie uzbrojenia oraz nowy suwak do ustawiania czasu spowolnienia po skutecznym parowaniu lub ciosie wręcz.

Doom: The Dark Ages zostało udostępnione 15 maja 2025 roku. Tytuł dostępny jest na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://www.dsogaming.com/patches/doom-the-dark-ages-title-update-2-released-full-patch-notes/

