Wyciekły ujęcia z Project Rene. Tak prezentuje się spin off serii The Sims

Na portalu Reddit ukazał się wpis pochodzący od niejakiego DzXAnt22, który miał okazję testować Project Rene na urządzeniu mobilnym. Jak zaznacza internauta, rozgrywka podczas playtestów ograniczała się do bardzo małej części gry, omijając elementy takie jak tryb budowy czy posiadanie własnych apartamentów. Nie było również opcji Stwórz Sima, jednak deweloperzy zapowiedzieli, że w przyszłych testach ta funkcja ma być dostępna. Póki co, testerzy wybierali z 4 predefiniowanych postaci.

Po wybraniu Sima wyświetliło się kilka zadań, a rozgrywka koncentrowała się wokół pracy w kawiarni z innymi graczami. Według użytkownika Reddita jest to główny sposób zarabiania pieniędzy w tej wersji i „po pewnym czasie może stać się bardzo powtarzalny i żmudny”. Punkty doświadczenia można zbierać również wypowiadając życzenia przy fontannie, wchodząc w interakcje z Simami czy wykonując inne zadania. Zarobione Simoleony można wydać w sklepie z ubraniami, jednak obecnie do wyboru było tylko 5 gotowych strojów.

Jak podkreślił DzXAnt22, właśnie tak wygląda grafika w Project Rene. Według gracza całość wygląda bardzo „ziarniście”, jednak „nie będzie czepiał się grafiki, ponieważ optymalizacja jest zwykle ostatnim etapem tworzenia gry i widać, że postawili na wydajność, a nie jakość wizualną”. Opis Project Rene brzmi następująco:

Odkryj paryską dzielnicę pełną wyjątkowych zajęć i stylowych nagród.

Witamy w The Sims Labs: The Hub! Wybierz swojego Sima – każdy z nich to wyjątkowa postać z własną historią. Dołącz do znajomych i innych graczy, aby odkrywać tętniącą życiem paryską dzielnicę razem. Zdobądź nowe stroje ze sklepu z używaną odzieżą, pracując w lokalnej kawiarni lub wykonując zadania. Spełnij swoje życzenia przy fontannie na placu, odkryj ukryte przedmioty kolekcjonerskie, spotkaj z lokalnymi mieszkańcami i nie tylko.

Gry The Sims Labs to prototypowe doświadczenia skupione na testowaniu małych fragmentów większej koncepcji. Funkcje w tej aplikacji niekoniecznie odzwierciedlają kierunek lub zawartości nadchodzącej gry z serii The Sims.