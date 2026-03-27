Project Motor Racing za darmo do końca marca. Akcja dostępna tylko dla graczy PC

Project Motor Racing jest dostępne za darmo na komputerach PC. Wszyscy użytkownicy posiadający komputer oraz platformę Steam mogą grać bez żadnych opłat aż do 30 marca. Decyzja o czasowym udostępnieniu gry za darmo ma na celu zwiększenie liczby graczy na PC i następuje tuż po premierze aktualizacji 2.0, która zadebiutowała w tym tygodniu.
Project Motor Racing z darmowym weekendem
Darmowy dostęp rozpoczął się 26 marca 2026 roku o godzinie 17:00 i potrwa do 30 marca 2026 roku do godziny 19:00 czasu polskiego. W tym czasie pełna wersja gry może zostać pobrana poprzez Steam i używana bez żadnych ograniczeń. Gracze otrzymują dostęp do całej zawartości, w tym trybu kariery oraz rankingowych wyścigów multiplayer, bez limitów i bez opłat przez cały okres trwania promocji. Całość ma na celu promowanie gry, która została mocno przebudowana po bardzo wielu problemach po premierze.
