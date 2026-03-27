Project Motor Racing za darmo do końca marca. Akcja dostępna tylko dla graczy PC

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/03/27 12:20
Twórcy promują nowy potężny update do Project Motor Racing, za pomocą darmowego weekendu.

Project Motor Racing jest dostępne za darmo na komputerach PC. Wszyscy użytkownicy posiadający komputer oraz platformę Steam mogą grać bez żadnych opłat aż do 30 marca. Decyzja o czasowym udostępnieniu gry za darmo ma na celu zwiększenie liczby graczy na PC i następuje tuż po premierze aktualizacji 2.0, która zadebiutowała w tym tygodniu.

Project Motor Racing
Project Motor Racing

Project Motor Racing z darmowym weekendem

Darmowy dostęp rozpoczął się 26 marca 2026 roku o godzinie 17:00 i potrwa do 30 marca 2026 roku do godziny 19:00 czasu polskiego. W tym czasie pełna wersja gry może zostać pobrana poprzez Steam i używana bez żadnych ograniczeń. Gracze otrzymują dostęp do całej zawartości, w tym trybu kariery oraz rankingowych wyścigów multiplayer, bez limitów i bez opłat przez cały okres trwania promocji. Całość ma na celu promowanie gry, która została mocno przebudowana po bardzo wielu problemach po premierze.

Update 2.0 wprowadza szeroki zakres poprawek i nowości. Wśród najważniejszych znalazły się nowe modele opon dla wybranych aut i klas wyścigowych oraz znaczące zmiany w prowadzeniu pojazdów i balansie rozgrywki. Dodatkowo przebudowany został tryb kariery, który ma teraz bardziej wyraźny cel końcowy. Interfejs gry doczekał się gruntownego przeprojektowania. Twórcy nanieśli także poprawki graficzne i wydajnościowe, szczególnie na konsolach, które miały z tym spory problem. Gracze otrzymali także system anty-cheat w trybie multiplayer oraz ulepszoną sztuczną inteligencję, choć jak wskazują pierwsze testy, ten element wciąż wymaga dalszych prac.

Co więcej, obecnie trwa promocja na zakup gry. Na platformie Steam oraz na konsolach Xbox, Project Motor Racing doczekało się zniżki na poziomie 50 procent, natomiast gracze korzystający z PlayStation 5 kupią grę 43 procent taniej. Promocje cenowe obowiązują do 8 kwietnia.

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

