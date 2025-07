Project Motor Racing wkrótce otworzy swój program testowy. Skupi się na dopracowaniu fizyki jazdy

W przeciwieństwie do klasycznej otwartej bety czy wczesnego dostępu, program Factory Driver Program ma na celu zebranie precyzyjnych i jakościowych opinii graczy na temat fizyki jazdy i ustawień pojazdów. Wszystko odbywać się będzie poprzez specjalny portal online, który dostarczy zestaw testowych wyzwań związanych z konkretnymi modelami aut, przygotowanych przez zespół deweloperski Straight 4 Studios.

Wkrótce gracze przetestują fizykę w Project Motor Racing

System pozwala na udzielanie szczegółowych opinii opisowych, ale również oferuje prosty w obsłudze system ocen w skali Likerta, nawet do 50 szybkich pytań w 5 kategoriach. Dzięki temu twórcy mogą łatwo analizować i interpretować dane zebrane od społeczności. Według zapowiedzi, nowe kompilacje gry będą pojawiać się co tydzień, a nabór do programu ma ruszyć “wkrótce”, jak podano w najnowszym wpisie w mediach społecznościowych. Udział w programie nie będzie przyznawany losowo, jak w przypadku rozdawania kluczy do bety. Twórcy zaznaczają, że uczestnicy będą wybierani na podstawie konkretnych kryteriów, w tym umiejętności wykazanych w innych grach wyścigowych.

Wczytywanie ramki mediów.