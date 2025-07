Project Motor Racing jeszcze nie zostało wydane, a społeczność już stworzyła pierwszego moda. "Stig" jest konsultantem przy produkcji gry

Pierwszym modem w niewydanym jeszcze Project Motor Racing jest superauto Praga Bohema, stworzone przez społeczność.

Nadchodząca gra wyścigowa Project Motor Racing zaprezentowała pierwszą licencjonowaną zawartość stworzoną przez użytkowników, która będzie dostępna już w dniu premiery. Mowa tu o ekstremalnym torowym supersamochodzie Praga Bohema. Powstał pierwszy mod do Project Motor Racing, jeszcze przed premierą gry Tytuł, który zadebiutuje 25 listopada 2025 roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, od samego początku będzie oferował rozbudowany portal z zawartością tworzoną przez graczy. Praga Bohema jest pierwszym przykładem tego, jak mogą wyglądać wysokiej jakości modyfikacje dostępne oficjalnie w grze. Co więcej będą one w pełni licencjonowane, przetestowane pod względem jakości oraz zgodności z zaawansowanym modelem fizyki jazdy. W dniu premiery dostępne będą trzy pojazdy stworzone w ramach systemu UGC. Każdy z nich przeszedł proces moderacji i oceny technicznej, by zapewnić spójne i realistyczne doświadczenie zarówno na PC, jak i konsolach.

W przypadku Pragi Bohemy mówimy o legalnie dopuszczonym do ruchu po drogach publicznych samochodzie torowym, który zadebiutował na tegorocznym Goodwood Festival of Speed 2025. Choć to nie jest pojazd stricte wyścigowy, jego charakterystyka, w tym środkowo umieszczony, zmodyfikowany silnik rodem z Nissana GT-R oraz agresywna aerodynamika, sprawiają, że idealnie wpisuje się w profil gry symulacyjnej. Za jego tuning odpowiada brytyjska firma Litchfield. Dyrektor operacyjny studia Straight4 Studios, Ryan Hoey, wyjaśnia temat modów stworzonych przez społeczność:

Kiedy mówimy o docelowym kształcie portalu UGC, chodzi przede wszystkim o kontrolę jakości. Treści będą albo licencjonowane, albo fikcyjne. Współpracujemy też z markami, by uniknąć naruszeń praw autorskich. Choć mówimy tu o modach, ich poziom jakości ma być znacznie wyższy niż w tradycyjnych, niezależnych modyfikacjach. Proces przypomina to, co znane jest już z serii Farming Simulator wydawanej przez GIANTS Software, gdzie moderacja i licencje są integralną częścią społecznościowego wsparcia. Portal UGC obejmie nie tylko samochody, ale także tory wyścigowe i malowania, a na PC gra będzie również podatna na modyfikacje poza oficjalnym systemem UGC. Nie ujawniono jeszcze, kto konkretnie stoi za stworzeniem cyfrowego modelu Praga Bohema w grze, jednak fakt pełnej licencji oraz zgodności z założeniami symulacji sprawia, że jest to przełomowy krok w kierunku profesjonalizacji treści tworzonych przez graczy. Przy okazji okazało się, że Ben Collins, znany jako były "Stig" z programu Top Gear, pełni rolę konsultanta ds. jazdy w projekcie Project Motor Racing, co dodatkowo podnosi wiarygodność symulacyjną tytułu.