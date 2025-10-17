Zaloguj się lub Zarejestruj

Project Motor Racing odsłania kolejne karty. 10 nowych samochodów i cztery tory

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/17 19:30
Nowy zwiastun skupiony wokół tematyki pogody potwierdził kolejną porcję zawartości, jaka pojawi się w nadchodzącym Project Motor Racing.

Na nieco ponad miesiąc przed premierą Project Motor Racing, deweloperzy zaprezentowali nowy zwiastun, w którym ujawniono wcześniej niezapowiedziane samochody i tory, a także pokazano dynamiczny system pogody.

Project Motor Racing
Project Motor Racing

Nowy zwiastun Project Motor Racing

Po raz pierwszy zaprezentowano klasy IMSA GTO oraz 964 Trophy, które dołączają do coraz bogatszej listy kategorii pojazdów. Wśród samochodowych nowości znalazły się między innymi Audi 90 quattro IMSA GTO, Mazda RX-7 oraz Porsche Carrera Cup 964. W materiale wideo można też zobaczyć wcześniej nieujawnione hipersamochody i prototypy LMDh, a także historyczne konstrukcje, w tym Toyotę GR010 Hybrid, Cadillaca V-Series.R oraz Mercedesa-Benz Sauber C9 Group C.

IMSA GTO:

  • Roush Mercury Cougar XR-7
  • Chevrolet Camaro Z28 IMSA GTO
  • Audi 90 quattro IMSA GTO
  • Mazda RX-7

964 Trophy:

  • 1990 Porsche 911 Carrera Cup (964)
  • LMDh / Prototypy:
  • 2023 Toyota GR010 Hybrid LMDh
  • 2023 Acura ARX-06 LMDh
  • 2023 Cadillac V-Series.R LMDh
  • 2002 Cadillac Northstar LMP-02
  • 1989 Mercedes-Benz Sauber C9 Group C

Wraz z nowymi samochodami ogłoszono cztery kolejne tory, które pojawią się w grze:

  • Daytona International Speedway (układ drogowy)
  • Lexington (prawdopodobnie odpowiednik Mid-Ohio)
  • San Marino (inspirowany Imolą)
  • Red Bull Ring

Łącznie w dniu premiery Project Motor Racing zaoferuje 18 torów i 28 konfiguracji. Po raz pierwszy potwierdzono również obecność brazylijskiego toru Interlagos, który wcześniej był widoczny jedynie w materiałach z czasów, gdy gra nosiła nazwę GT Revival/GTR Revival.

Zwiastun mocno akcentuje autorską technologię True2Track, która odpowiada za dynamiczne zmiany na torze, począwszy od przejść dnia w noc, przez wysychanie nawierzchni po opadach, aż po realistyczne kałuże i zabrudzenia opon. Twórcy zapowiadają również obecność nagromadzenia gumy, co wpłynie na przyczepność na kolejnych okrążeniach.

Project Motor Racing zadebiutuje 25 listopada 2025 roku na platformach PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Możecie przy okazji zobaczyć jak wygląda gameplay w PMR oraz sprawdzić czy gra będzie dobrze działała na waszych sprzętach.

Źródło:https://traxion.gg/project-motor-racing-reveals-ten-new-cars-and-four-circuits

Tagi:

News
zwiastun
wyścigi
Project CARS
symulator
samochody
Symulatory
Wyścigowe
nowa zawartość
Simracing
tory
Samochód
symulator samochodowy
samochodówki
wyścigi samochodowe
Project Motor Racing
Straight4 Studios
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

