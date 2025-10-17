Project Motor Racing odsłania kolejne karty. 10 nowych samochodów i cztery tory

Po raz pierwszy zaprezentowano klasy IMSA GTO oraz 964 Trophy, które dołączają do coraz bogatszej listy kategorii pojazdów. Wśród samochodowych nowości znalazły się między innymi Audi 90 quattro IMSA GTO, Mazda RX-7 oraz Porsche Carrera Cup 964. W materiale wideo można też zobaczyć wcześniej nieujawnione hipersamochody i prototypy LMDh, a także historyczne konstrukcje, w tym Toyotę GR010 Hybrid, Cadillaca V-Series.R oraz Mercedesa-Benz Sauber C9 Group C.

Na nieco ponad miesiąc przed premierą Project Motor Racing, deweloperzy zaprezentowali nowy zwiastun, w którym ujawniono wcześniej niezapowiedziane samochody i tory, a także pokazano dynamiczny system pogody.

Wraz z nowymi samochodami ogłoszono cztery kolejne tory, które pojawią się w grze:

Daytona International Speedway (układ drogowy)

Lexington (prawdopodobnie odpowiednik Mid-Ohio)

San Marino (inspirowany Imolą)

Red Bull Ring

Łącznie w dniu premiery Project Motor Racing zaoferuje 18 torów i 28 konfiguracji. Po raz pierwszy potwierdzono również obecność brazylijskiego toru Interlagos, który wcześniej był widoczny jedynie w materiałach z czasów, gdy gra nosiła nazwę GT Revival/GTR Revival.

Zwiastun mocno akcentuje autorską technologię True2Track, która odpowiada za dynamiczne zmiany na torze, począwszy od przejść dnia w noc, przez wysychanie nawierzchni po opadach, aż po realistyczne kałuże i zabrudzenia opon. Twórcy zapowiadają również obecność nagromadzenia gumy, co wpłynie na przyczepność na kolejnych okrążeniach.

Project Motor Racing zadebiutuje 25 listopada 2025 roku na platformach PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Możecie przy okazji zobaczyć jak wygląda gameplay w PMR oraz sprawdzić czy gra będzie dobrze działała na waszych sprzętach.