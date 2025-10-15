Zaloguj się lub Zarejestruj

Project Motor Racing na oficjalnym zwiastunie z rozgrywki. Poznaliśmy także wymagania sprzętowe

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/15 18:30
Duchowy następca serii Project CARS otrzymał oficjalny zwiastun rozgrywki na którym możemy dokładnie zobaczyć jak prezentuje się jazda po torze.

W sieci pojawił się oficjalny zwiastun rozgrywki do gry Project Motor Racing, czyli duchowego następcy kultowej serii GTR i Project CARS. Trzyminutowy materiał prezentuje czysty gameplay, dając solidne wyobrażenie o brzmieniu silników, oprawie graficznej i modelu jazdy. Twórcy zdecydowali się na widok z kokpitu, który zwykle jest domyślnym dla produkcji będącymi symulatorami samochodowymi.

Project Motor Racing
Project Motor Racing

Project Motor Racing na oficjalnym gameplay’u

W trybie dla pojedynczego gracza, a dokładniej w karierze, gracze będą musieli przebić się przez brutalny świat zawodowego ścigania. Tu nie chodzi tylko o wygrywanie. Liczy się konsekwencja, odporność psychiczna i umiejętność utrzymania się w grze z wyścigu na wyścig. Każdy błąd będzie kosztowny (dosłownie), a presja ogromna.

Twórcy zapowiadają ponad 70 wiernie odwzorowanych samochodów z 10 klas wyścigowych, w tym LMDh, GT3 oraz klasyczne modele z minionych dekad. Do tego 27 prawdziwych torów odwzorowanych z użyciem skanowania laserowego, co gwarantuje maksymalny realizm. Rywalizacja odbywać się będzie w zmiennych warunkach pogodowych, zarówno w dzień jak i w nocy, a całość napędza silnik symulacyjny pracujący w 720 Hz, co ma zapewnić wyjątkowo płynny model jazdy.

Gra wykorzystuje zupełnie nowy silnik fizyczny, który jak obiecują twórcy, oferuje hiperrealistyczne prowadzenie i precyzyjny system force feedback. Według deweloperów, każdy pojazd był testowany i zatwierdzany przez prawdziwe marki motoryzacyjne oraz wielu profesjonalnych kierowców, aby jak najlepiej oddać autentyczne wrażenia z jazdy.

Studio GIANTS Software ujawniło również wymagania sprzętowe dla wersji PC:

GramTV przedstawia:

Minimalne:

  • Procesor: Intel Core i5-8400 lub AMD Ryzen 5 2600
  • Pamięć RAM: 16 GB RAM
  • Karta graficzna: NVIDIA RTX 2060 lub AMD Radeon RX 580
  • Miejsce na dysku: 50 GB

Zalecane:

  • Procesor: Intel Core i7-9700 lub AMD Ryzen 7 3800
  • Pamięć RAM: 24 GB RAM
  • Karta graficzna: NVIDIA RTX 3070 lub AMD Radeon RX 6800
  • Miejsce na dysku: 50 GB

Premiera Project Motor Racing odbędzie się 25 listopada. W grę zagracie na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Poniżej możecie zobaczyć jak wygląda gameplay:

Źródło:https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/the-spiritual-successor-to-gtr-project-motor-racing-finally-gets-an-official-gameplay-trailer

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

