Project Motor Racing na oficjalnym zwiastunie z rozgrywki. Poznaliśmy także wymagania sprzętowe

Duchowy następca serii Project CARS otrzymał oficjalny zwiastun rozgrywki na którym możemy dokładnie zobaczyć jak prezentuje się jazda po torze.

W sieci pojawił się oficjalny zwiastun rozgrywki do gry Project Motor Racing, czyli duchowego następcy kultowej serii GTR i Project CARS. Trzyminutowy materiał prezentuje czysty gameplay, dając solidne wyobrażenie o brzmieniu silników, oprawie graficznej i modelu jazdy. Twórcy zdecydowali się na widok z kokpitu, który zwykle jest domyślnym dla produkcji będącymi symulatorami samochodowymi.

Project Motor Racing na oficjalnym gameplay’u

W trybie dla pojedynczego gracza, a dokładniej w karierze, gracze będą musieli przebić się przez brutalny świat zawodowego ścigania. Tu nie chodzi tylko o wygrywanie. Liczy się konsekwencja, odporność psychiczna i umiejętność utrzymania się w grze z wyścigu na wyścig. Każdy błąd będzie kosztowny (dosłownie), a presja ogromna.