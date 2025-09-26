Project Motor Racing idzie na całość. Tetsuya Yamano dołącza do programu Factory Driver

Factory Driver Program to specjalny “dział” w Project Motor Racing w którym kierowcy testowi udzielają opinii na temat zachowania samochodów w różnych fazach zakrętu, czyli na wejściu, w jego szczycie i na wyjściu. Oceniają oni również aspekty takie jak ustawienia auta, autentyczność prowadzenia, szukanie maksymalnej prędkości, wyścigi długodystansowe lub wpływ dynamicznych warunków torowych. Dzięki temu programowi twórcy z Straight4 Studios mogą dopracować model jazdy tak, aby jak najwierniej oddawał realne doświadczenia.

Choć do programu może aplikować każdy, wszystkie zgłoszenia są dokładnie weryfikowane, aby zapewnić jak najwyższy poziom jakości. W przypadku Yamano było nieco inaczej, wszak jego osiągnięcia nie pozostawiają wątpliwości. Kierowca z Tokio ma na koncie trzy tytuły mistrzowskie w klasie GT300 serii Super GT, zdobyte w latach 2004–2006 i to w trzech różnych samochodach takich jak Honda NSX, Toyota MR-S i Mazda RX-7. W 2017 roku triumfował również w Global MX-5 Cup Japan Championship. Jego wiedza i doświadczenie już wpłynęły na Project Motor Racing, szczególnie na model jazdy Mazdy MX-5, którą niedawno zaprezentowano w grze wraz z nowymi samochodami i torem Sebring International Raceway.

Choć początkowo Tetsuya Yamano podchodził sceptycznie do współpracy, tłumacząc w rozmowie z japońskim Car Watch, że nie potrafi prowadzić w symulatorach tak jak na prawdziwym torze, szybko zmienił zdanie: