Project Motor Racing idzie na całość. Tetsuya Yamano dołącza do programu Factory Driver

Straight4 Studios robi wszystko, aby Project Motor Racing było możliwie najlepszą symulacją.
SEGA potwierdziła, że legendarny japoński kierowca wyścigowy Tetsuya Yamano zasilił szeregi Factory Driver Program w ramach pracy nad Project Motor Racing. Straight4 Studios chce dostarczyć możliwie jak najlepszy symulator samochodowy.
Tetsuya Yamano wesprze Project Motor Racing
Factory Driver Program to specjalny “dział” w Project Motor Racing w którym kierowcy testowi udzielają opinii na temat zachowania samochodów w różnych fazach zakrętu, czyli na wejściu, w jego szczycie i na wyjściu. Oceniają oni również aspekty takie jak ustawienia auta, autentyczność prowadzenia, szukanie maksymalnej prędkości, wyścigi długodystansowe lub wpływ dynamicznych warunków torowych. Dzięki temu programowi twórcy z Straight4 Studios mogą dopracować model jazdy tak, aby jak najwierniej oddawał realne doświadczenia.
Choć do programu może aplikować każdy, wszystkie zgłoszenia są dokładnie weryfikowane, aby zapewnić jak najwyższy poziom jakości. W przypadku Yamano było nieco inaczej, wszak jego osiągnięcia nie pozostawiają wątpliwości. Kierowca z Tokio ma na koncie trzy tytuły mistrzowskie w klasie GT300 serii Super GT, zdobyte w latach 2004–2006 i to w trzech różnych samochodach takich jak Honda NSX, Toyota MR-S i Mazda RX-7. W 2017 roku triumfował również w Global MX-5 Cup Japan Championship. Jego wiedza i doświadczenie już wpłynęły na Project Motor Racing, szczególnie na model jazdy Mazdy MX-5, którą niedawno zaprezentowano w grze wraz z nowymi samochodami i torem Sebring International Raceway.
Choć początkowo Tetsuya Yamano podchodził sceptycznie do współpracy, tłumacząc w rozmowie z japońskim Car Watch, że nie potrafi prowadzić w symulatorach tak jak na prawdziwym torze, szybko zmienił zdanie:
GramTV przedstawia:
Wirtualne i realne są niemal perfekcyjnie dopasowane, a prowadzenie staje się tak precyzyjne jak w prawdziwym samochodzie.
Podczas pierwszych testów MX-5 w Project Motor Racing, Yamano wyczuł problemy z prowadzeniem auta, ale dzięki jego sugestiom oraz dopracowaniu opcji ustawień pojazdu zgodnych z rzeczywistością, samochód, jak sam stwierdził, “przestał wydawać się dziwny”. To pokazuje, jak duży wpływ na rozwój gry może mieć ekspert z realnego motorsportu, nawet jeśli nie ma doświadczenia z simracingiem.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!