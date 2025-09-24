Project Motor Racing bez opłat za rozgrywkę online. Twórcy obiecują pełny multiplayer od dnia premiery

Twórcy Project Motor Racing skomentowali swoje podejście do trybu multiplayer, a przy okazji pokazali jego zwiastun.

Studio Straight4 ogłosiło, że tryb ranked online multiplayer w nadchodzącej grze wyścigowej Project Motor Racing, nie będzie wymagał żadnych dodatkowych subskrypcji ani opłat serwerowych. Oznacza to, że gracze będą mogli od razu korzystać z wieloosobowej rozgrywki, w tym zakładać własne prywatne lobby, bez dodatkowych kosztów poza standardowymi abonamentami sieciowymi Xbox Live Gold czy PlayStation Plus.

Decyzja twórców Project Motor Racing mocno odróżnia grę od konkurencyjnych tytułów, takich jak Le Mans Ultimate czy iRacing, które wymagają płatnych subskrypcji (miesięcznych lub rocznych), aby korzystać z pełnych funkcji online. Dzięki temu Project Motor Racing może być bardziej przystępne cenowo dla szerokiego grona fanów wyścigów. Nowe szczegóły pojawiły się tuż przed prezentacją gry na Tokyo Game Show, gdzie pokazano także nowy trailer z torem Sebring oraz 7 nowymi samochodami.

Żadnych przepustek. Żadnych wynajmów. Żadnych subskrypcji. PMR oferuje pełne wyścigi online już w dniu premiery, prosto z pudełka, stworzone dla kierowców, którzy cenią czystą, wymagającą rywalizację zamiast skomplikowanych paywalli i barier kwalifikacyjnych.

Tryb kariery online w Project Motor Racing będzie opierał się na zaplanowanych wyścigach, mistrzostwach oraz krótszych, luźniejszych eventach. Aby wziąć w nich udział, gracze będą musieli najpierw zdobyć licencję wyścigową. Test odbędzie się na torze Lime Rock Park, gdzie trzeba przejechać osiem czystych okrążeń w określonym czasie. Na tej podstawie system przydzieli graczowi początkowy ranking umiejętności. Zamiast klasycznego systemu ELO, Project Motor Racing wprowadza ocenę od 1 do 100 punktów, rozdzieloną między kategorie pojazdów (podobnie jak w iRacing). Dzięki temu wyścigi i mistrzostwa będą dobierały zawodników o podobnym poziomie, co ma zagwarantować uczciwą i wyrównaną rywalizację.

Project Motor Racing będzie miało swoją premierę na platformach PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S już 25 listopada 2025 roku.