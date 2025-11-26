Project Motor Racing będzie ratowane. Twórcy wkrótce zaprezentują mapę drogową napraw

Kilka godzin po premierze zespoły Straight4 Studios i GIANTS Software, odpowiedzialne za nowy symulator wyścigowy, wydały publiczne oświadczenie dotyczące trudnego startu produkcji:
Nie uciekamy przed tymi wyzwaniami. Stawiamy im czoła. Ten symulator jest dla nas ważny. A wasze doświadczenie jest dla nas ważne.
Oświadczenie, podpisane jako “The PMR Team” i zatytułowane “wiadomość do społeczności”, otwarcie przyjmuje do wiadomości kluczowe problemy, zwłaszcza niekonsekwentną wydajność na słabszych komputerach oraz działanie AI w trybie dla jednego gracza. Zespół podkreśla, że bardziej znaczące poprawki, czyli takie, których nie uwzględniono w pierwszej popremierowej aktualizacji 1.5, muszą zostać wprowadzone na poziomie silnika, a to zajmie czas. Zanim pojawią się większe zmiany, twórcy wskazali trzy kwestie, które mają zostać rozwiązane w pierwszej kolejności:
Problemy z urządzeniami peryferyjnymi na PS5
Stabilność serwerów online (pozostających w momencie publikacji w trybie konserwacji)
Niemożność uruchomienia gry przez część użytkowników Xboxa
Zespół Project Motor Racing dodał:
Zbudowaliśmy to na nowej generacji technologii symulacyjnej z AI działającą na fizyce gracza, głębokim modelem prowadzenia i systemami zaprojektowanymi z myślą o długowieczności. Wciąż to kształtujemy, wciąż ulepszamy i będziemy to robić razem z wami.
Aby wyjaśnić, czego można się spodziewać, w najbliższych dniach, ma się pojawić się pełna roadmapa z kierunkiem aktualizacji. Wersja PC wciąż nie oferuje natywnej obsługi potrójnych ekranów, mimo że gra była prezentowana w takim trybie na wydarzeniach przedpremierowych. Nie wspiera także wirtualnej rzeczywistości, choć twórcy już wcześniej sygnalizowali, że VR może nie zdążyć na premierę. Z kolei wsparcie PS VR2 wydaje się praktycznie anulowane.
