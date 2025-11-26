Zaloguj się lub Zarejestruj

Project Motor Racing będzie ratowane. Twórcy wkrótce zaprezentują mapę drogową napraw

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/26 20:00
Po problematycznej premierze zespół odpowiedzialny za Project Motor Racing opublikował oświadczenie, w którym wskazuje największe słabości gry oraz to w jaki sposób zamierza je naprawić.

Gdy Project Motor Racing zadebiutowało 25 listopada 2025 roku, spotkało się ze sporą krytyką. Zastrzeżenia graczy dotyczyły grafiki, zachowania rywali sterowanych przez AI oraz niestabilnego trybu wieloosobowego. W naszej recenzji również zwróciliśmy uwagę na wiele bolączek.

Project Motor Racing
Project Motor Racing

Twórcy obiecują poprawić Project Motor Racing

Kilka godzin po premierze zespoły Straight4 Studios i GIANTS Software, odpowiedzialne za nowy symulator wyścigowy, wydały publiczne oświadczenie dotyczące trudnego startu produkcji:

Nie uciekamy przed tymi wyzwaniami. Stawiamy im czoła. Ten symulator jest dla nas ważny. A wasze doświadczenie jest dla nas ważne.

Oświadczenie, podpisane jako “The PMR Team” i zatytułowane “wiadomość do społeczności”, otwarcie przyjmuje do wiadomości kluczowe problemy, zwłaszcza niekonsekwentną wydajność na słabszych komputerach oraz działanie AI w trybie dla jednego gracza. Zespół podkreśla, że bardziej znaczące poprawki, czyli takie, których nie uwzględniono w pierwszej popremierowej aktualizacji 1.5, muszą zostać wprowadzone na poziomie silnika, a to zajmie czas. Zanim pojawią się większe zmiany, twórcy wskazali trzy kwestie, które mają zostać rozwiązane w pierwszej kolejności:

  • Problemy z urządzeniami peryferyjnymi na PS5
  • Stabilność serwerów online (pozostających w momencie publikacji w trybie konserwacji)
  • Niemożność uruchomienia gry przez część użytkowników Xboxa
Zespół Project Motor Racing dodał:
Zbudowaliśmy to na nowej generacji technologii symulacyjnej z AI działającą na fizyce gracza, głębokim modelem prowadzenia i systemami zaprojektowanymi z myślą o długowieczności. Wciąż to kształtujemy, wciąż ulepszamy i będziemy to robić razem z wami.

Aby wyjaśnić, czego można się spodziewać, w najbliższych dniach, ma się pojawić się pełna roadmapa z kierunkiem aktualizacji. Wersja PC wciąż nie oferuje natywnej obsługi potrójnych ekranów, mimo że gra była prezentowana w takim trybie na wydarzeniach przedpremierowych. Nie wspiera także wirtualnej rzeczywistości, choć twórcy już wcześniej sygnalizowali, że VR może nie zdążyć na premierę. Z kolei wsparcie PS VR2 wydaje się praktycznie anulowane.

Źródło:https://traxion.gg/project-motor-racing-not-backing-away-from-challenges-fix-roadmap-expected/

