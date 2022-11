Project CARS to dopiero początek? Niewykluczone, że EA anuluje także serię DiRT

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że Electronic Arts nie zamierza dłużej rozwijać serii Project CARS. Tymczasem okazuje się, że może to nie być koniec złych wieści dla miłośników gier wyścigowych. Tom Henderson – znany branżowy insider i dziennikarz – twierdzi, że podobny los czeka również inną markę należącą do amerykańskiej firmy. Mowa tutaj o cyklu DiRT, który prawdopodobnie także został anulowany.

Electronic Arts miało rzekomo podjąć wewnętrzną decyzję o anulowaniu serii DiRT

Henderson na łamach portalu Insider Gaming stwierdził, że Electronic Arts najwyraźniej podjęło już „wewnętrzną” decyzję o zakończeniu dalszego rozwoju marki DiRT, ale informacja ta wciąż nie została oficjalnie potwierdzona. Produkcje z serii DiRT Rally mają zostać zastąpione grami na licencji WRC, która od przyszłego roku będzie należeć do studia Codemasters, czyli twórców wspomnianego i rzekomo anulowanego cyklu.



Dziennikarz już na początku roku informował, że deweloperzy zrezygnowali z prac nad DiRT Rally 3, by przyspieszyć produkcję WRC 23. Electronic Arts najwyraźniej stwierdziło natomiast, że równoczesne rozwijanie dwóch podobnych i kierowanych do tej samej grupy odbiorców serii nie ma większego sensu. Pozostaje jeszcze jednak kwestia cyklu DiRT, który koncentrował się na bardziej zręcznościowej rozgrywce.



Jak wspomnieliśmy wyżej, powyższe doniesienia nie doczekały się jeszcze komentarza ze strony Electronic Arts oraz deweloperów ze studia Codemasters. Miłośnikom serii DiRT nie pozostaje więc nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać informacji na temat przyszłości wspomnianej marki.



Na koniec przypomnijmy, że ostatnia odsłona serii DiRT, czyli DiRT 5, zadebiutowała na rynku w 2020 roku. Produkcja dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: DiRT 5 - recenzja - kolorowy i ubłocony, inny niż wszystkie.