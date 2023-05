Produkcja Wiedźmina 4 ruszy szybciej niż zakładano? Jedna z najważniejszych postaci z książek zadebiutuje w serialu

Netflix przygotowuje się do premiery trzeciego sezonu Wiedźmina, która odbędzie się tego lata. Niedawno do sieci trafiły oficjalne grafiki z licencjonowanych gadżetów z nowych odcinków, a na jednej z nich umieszczono wielki spoiler. Jak na razie nie znamy konkretnych planów twórców Wiedźmina dotyczących produkcji kolejnych sezonów. Jak podał przed kilkoma dniami serwis Redanian Intelligence, scenariusze do czwartego sezonu są niemal gotowe, ale Netflix nie będzie mógł zrealizować planu produkcji od razu również piątego sezonu. Skrypty do epizodów z piątego sezonu nie zostały ukończone, a przez strajk scenarzystów prace nad nimi zostały wstrzymane. Teraz ten sam portal poinformował, że platforma nie zamierza czekać i tej jesieni ruszą prace na planie czwartego sezonu Wiedźmina.