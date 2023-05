Oficjalne grafiki z gadżetów Wiedźmina 3 ujawniają wielki spoiler

Już pod koniec czerwca otrzymamy pierwszą partię odcinków trzeciego sezonu Wiedźmina. Niedawno Netflix podzielił się nowymi zdjęciami z nadchodzących epizodów. Pojawiły się również doniesienia, że platforma zmieni plany dotyczące produkcji dwóch kolejnych sezonów przez strajk scenarzystów i Wiedźmin 4 oraz 5 nie będą powstawać od razu po sobie. Teraz do sieci trafiły zdjęcia oficjalnych koszulek i bluz firmy Urban Species z motywami z trzeciego sezonu Wiedźmina. Firma jednak zaliczyła wpadkę, ujawniając na jednej z grafik wielki spoiler z nadchodzącego sezonu.

Poniżej zobaczycie kilka grafik promujących trzecią serię Wiedźmina od Netflixa. Otrzymaliśmy nowe spojrzenie na Geralta, Yennefer, Ciri oraz Jaskra. Ale jedna z grafik ujawnia pewny zwrot fabularny, który doskonale znany jest fanom książkowego pierwowzoru. Kłopotliwe zdjęcie z grafiką umieściliśmy na samym dole tej wiadomości, a poniżej znajdziecie spoilerowe informacje.

UWAGA! Poniżej znajdują się spoilery dotyczące fabuły Wiedźmina: Sezon 3

Na jednej z grafik widzimy kilku przeciwników Geralta i Yennefer z napisem „Niech żyje Biały Płomień”. Hasło oczywiście odnosi się do Emhyra var Emreisa, cesarza Nilfgaardu i jego sprzymierzeńców. Na grafice widzimy m.in. Fringillę Vigo, Cahir oraz… Vilgefortza. Chociaż już w drugim sezonie postać nie wzbudzała wielkiego zaufania bohaterów, to dopiero w trzecim sezonie mieliśmy dowiedzieć się o jego zdradzie i chęci wykorzystania Ciri do własnych celów.