Dobre wieści dla fanów serialu The Last of Us. Produkcja drugiego sezonu ma ruszyć wcześniej niż pierwotnie zakładano.

Sukces The Last of Us jest ogromny. Zaskoczyło to zarówno oczekiwania producentów, ale nawet chya samych fanów. Kiedy serial pojawił się na HBO na początku tego roku od razu zjednał sobie serca widzów. Już wtedy wiadomo było, że drugi sezon serialu ma zielone światło „z góry”, ale taka informacja nie wystarczała. Wszyscy chcieli wiedzieć, ile czasu minie zanim serial powróci w postaci kolejnego sezonu. Według Neila Druckmanna produkcja drugiego sezonu nie potrwa tak długo, jak niektórzy się obawiali. I to jest chyba bardzo dobra nowina, prawda?

Produkcja 2. sezonu The Last of Us ruszy szybciej niż się spodziewaliśmy

Twórca The Last of Us rozmawiał niedawno z Deadline i potwierdził, że zaszły pewne zmiany w kalendarzu produkcji drugiego sezonu The Last of Us. Jego zdaniem miną „miesiące, a nie lata”, zanim rozpoczną się zdjęcia do długo oczekiwanej kontynuacji historii Joela i Ellie. Z kolei scenarzysta Craig Mazin ujawnił, że The Last of Us potencjalnie będzie stałym elementem ramówki HBO jeszcze przez kilka lat. Te słowa są z kolei potwierdzeniem, że serial nie skończy się po drugim sezonie.