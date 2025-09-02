Producent serii Sonic: "Mario Kart World nie wpłynie na Sonic Racing: CrossWorlds”

Takashi Iizuka, producent serii Sonic, w najnowszym wywiadzie ujawnił, że premiera Mario Kart World nie miała żadnego wpływu na prace nad nadchodzącą grą Sonic Racing: CrossWorlds.

Nowa odsłona wyścigów z Sonikiem w roli głównej zadebiutuje 25 września 2025 roku na PC, PlayStation, Xboxie i Nintendo Switch, a nieco później, choć nadal w tym samym roku, pojawi się także wersja na Switcha 2. Mieliśmy okazję pograć w Sonic Racing: CrossWorlds na Gamscomie, więc zachęcamy do sprawdzenia naszych wrażeń z rozgrywki. W niedawnym wywiadzie, twórca serii Sonic odniósł się do premiery ich najnowszej gry w kontekście konkurencji ze strony Mario Kart World. Twórcy Sonic Racing: CrossWorlds raczej nie obawiają się konkurencji ze strony Mario Kart World Według Iizuki, zespół Sonic Team był zaskoczony styczniową zapowiedzią nowej odsłony Mario Kart, ponieważ od premiery Mario Kart 8 minęła już ponad dekada:

Oczywiście nie znamy planów Nintendo, więc ogłoszenie nas zaskoczyło. Ale kiedy pojawia się nowe urządzenie, nowa odsłona Mario Kart to coś, czego można się spodziewać. Mimo to Iizuka podkreśla, że rozwój CrossWorlds od początku skupiał się na stworzeniu najlepszego możliwego tytułu wyścigowego z Sonikiem, bez oglądania się na konkurencję. Kluczową nowością w CrossWorlds jest tak zwane “Travel Rings”, czyli specjalne pierścienie przenoszące graczy do innych lokacji w trakcie wyścigu. Po pierwszym okrążeniu lider będzie mógł wybrać alternatywną trasę, co ma wprowadzić do rozgrywki zupełnie nową dynamikę. Inspiracją dla tej mechaniki był film “Sonic the Hedgehog”, w którym bohater używał pierścieni do podróży między światami. Ta mechanika pozwoliła twórcom zaprosić do gry gościnne postacie spoza uniwersum Sonica, w tym Pac-Mana, a także bohaterów innych mediów, jak choćby z uniwersum Yakuzy lub SpongeBoba Kanciastoportego. Kolejne postacie, pojazdy i trasy będą dodawane w ramach sześciu paczek DLC dostępnych w Season Passie.

Iizuka podkreśla, że CrossWorlds ma kilka unikalnych cech, które mogą być kluczowe w starciu z konkurencją w postaci Mario. Są nimi cross-play między wszystkimi platformami, pełna personalizacja pojazdów, w tym możliwość zmiany części i dodawania gadżetów ofensywnych i defensywnych oraz unikalne mechaniki wyróżniające grę na tle innych kart racerów. Producent podsumował: Możliwość grania z użytkownikami na całym świecie i głębia personalizacji to coś, czego inne gry w tym gatunku nie oferują. Sonic Racing: CrossWorlds zadebiutuje 25 września 2025 roku, a osoby, które zamówią Digital Deluxe Edition, dostaną dostęp do gry już 22 września. Gra pojawi się na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. Nieco później trafi na Switcha 2.