Producent Final Fantasy XVI prosi, by gracze nie tworzyli „nieodpowiednich” modów

Zgodnie z zapowiedziami wczoraj odbyła się premiera Final Fantasy XVI na PC. Naoki Yoshida – producent najnowszej odsłony serii Final Fantasy – w jednym z ostatnich wywiadów zwrócił się natomiast do użytkowników komputerów osobistych z pewną prośbą. Japoński deweloper poprosił bowiem fanów, by w trakcie tworzenia modyfikacji do wspomnianej produkcji nie zapomnieli o kulturze.

Producent Final Fantasy XVI ma prośbę do wszystkich twórców modyfikacji

Redakcja PC Gamer zapytała Hiroshiego Takaiego – reżysera Final Fantasy XVI – o to, jakie mody chciałby zobaczyć w swojej produkcji. Na pytanie postanowił jednak odpowiedzieć Yoshida. Producent najnowszej odsłony serii Final Fantasy nie podzielił się jednak swoimi życzeniami w kwestii modyfikacji, a – jak wspomnieliśmy wyżej – zwrócił się do fanów z pewną prośbą.