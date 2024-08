Znamy datę premiery Final Fantasy 16 na PC

Wraz z ogłoszeniem daty premiery udostępniono także wersję demonstracyjną, którą można pobrać za darmo w obu sklepach. Obecnie można już zamówić Final Fantasy 16 w przedsprzedaży na PC w cenie 199,00 zł. To sporo tańsza oferta w stosunku do ceny wersji na PlayStation w momencie premiery. Powód tej różnicy w cenie nie jest jasny, ale z pewnością jest to dobra wiadomość dla graczy, którzy czekali na wersję na PC.

Final Fantasy 16 dołącza do rosnącej listy ekskluzywnych tytułów na PlayStation, które pojawiły się także na PC. Wśród nich można znaleźć takie tytuły jak Final Fantasy 7 Remake, ale także Last of Us, God of War, czy Uncharted. Istnieje szansa, że “szesnastka” pojawi się także na konsoli Xbox.