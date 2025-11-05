Zaloguj się lub Zarejestruj

Producent Battlefielda 6 wyjaśnił dlaczego w grze pojawiają się boty. Według niego to pomocne i ważne rozwiązanie

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/05 21:15
Czy się to graczom podoba czy nie, producent Battlefielda 6 uważa, że boty w grze online są bardzo przydatne.

Producent Battlefielda 6, David Sirland, zabrał głos w sprawie botów pojawiających się w rozgrywkach online i wyjaśnił, dlaczego ich obecność jest bardziej pomocna, niż może się to wydawać wielu graczom. Od premiery Battlefield 6 przyciągnął ogromną liczbę użytkowników, choć część postaci widocznych na polu bitwy to nie gracze, a sztuczna inteligencja.

Czy boty w Battlefieldzie 6 faktycznie są potrzebne?

Boty w grach multiplayer to nic nowego, więc ich obecność w Battlefieldzie 6 nie jest zaskoczeniem. Co więcej, w niektórych trybach gracze wolą grać z udziałem AI. Przykładowo, wprowadzony niedawno tryb Casual Breakthrough pozwala na rozgrywkę, w której po każdej stronie znajduje się tylko ośmiu prawdziwych graczy, a pozostałe miejsca zajmuje 16 botów. Z drugiej strony część społeczności narzeka, że boty mogą obniżać poziom wyzwania. Sirland tłumaczy jednak, że boty nie są stałym elementem rozgrywki i mają pełnić konkretną funkcję techniczną.

Producent wyjaśnił na platformie X, dlaczego gracze trafiają na mecze z dużą liczbą botów. Decydującym czynnikiem jest czas oczekiwania na pełne lobby. Jeśli gracze rozpoczną tworzenie lobby w danym trybie, miną ponad 3 minuty, a serwer nie zapełni się realnymi graczami, wówczas gra automatycznie dołączy boty, aby mecz mógł ruszyć, zamiast zmuszać wszystkich do długiego czekania.

Gdy kolejne osoby dołączają do danego serwera, wtedy boty są stopniowo usuwane, aż w pełni zastąpią je prawdziwi gracze. Sirland podkreśla, że jeśli ktoś widzi dużo botów, to najprawdopodobniej trafił do meczu bardzo wcześnie, zanim lobby zdążyło się zapełnić. Jak tłumaczy producent:

Wystarczy trochę poczekać, aby serwer wypełnił się ludźmi.

W praktyce oznacza to, że boty skracają czas oczekiwania na mecz i ich obecność jest tymczasowa. Alternatywą byłyby o wiele dłuższe kolejki do zabawy w Battlefield 6.

Źródło:https://gamerant.com/battlefield-6-producer-issues-statement-bots

