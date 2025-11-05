Producent Battlefielda 6 wyjaśnił dlaczego w grze pojawiają się boty. Według niego to pomocne i ważne rozwiązanie

Czy się to graczom podoba czy nie, producent Battlefielda 6 uważa, że boty w grze online są bardzo przydatne.

Producent Battlefielda 6, David Sirland, zabrał głos w sprawie botów pojawiających się w rozgrywkach online i wyjaśnił, dlaczego ich obecność jest bardziej pomocna, niż może się to wydawać wielu graczom. Od premiery Battlefield 6 przyciągnął ogromną liczbę użytkowników, choć część postaci widocznych na polu bitwy to nie gracze, a sztuczna inteligencja.

Czy boty w Battlefieldzie 6 faktycznie są potrzebne?

Boty w grach multiplayer to nic nowego, więc ich obecność w Battlefieldzie 6 nie jest zaskoczeniem. Co więcej, w niektórych trybach gracze wolą grać z udziałem AI. Przykładowo, wprowadzony niedawno tryb Casual Breakthrough pozwala na rozgrywkę, w której po każdej stronie znajduje się tylko ośmiu prawdziwych graczy, a pozostałe miejsca zajmuje 16 botów. Z drugiej strony część społeczności narzeka, że boty mogą obniżać poziom wyzwania. Sirland tłumaczy jednak, że boty nie są stałym elementem rozgrywki i mają pełnić konkretną funkcję techniczną.