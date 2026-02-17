Zaloguj się lub Zarejestruj

To koniec. Microsoft usuwa jedną z funkcji Xboxa

Maciej Petryszyn
2026/02/17 14:00
Już dawno temu przyszło nam przyzwyczaić się, że żadna funkcja nie jest nam dana raz na zawsze. Wiele zależy od kaprysu dewelopera.

Tak więc funkcje pojawiają się i znikają, często bez większej zapowiedzi. Niemniej w tym wypadku zapowiedź ze strony Microsoftu się pojawiła.

Kluby społecznościowe znikną z Xboxa

Już za kilka tygodni z konsol Xbox One oraz Xbox Series zniknie usługa klubów społecznościowych. Tę wprowadzono dekadę temu, tj. 10 listopada 2016 roku w ramach tzw. Holiday Update. Początki samego projektu były zresztą udane, a Microsoft mógł odnosić wrażenie, że wprowadzenie funkcji społecznościowych na platformę spełnia swoje zadanie.

Niemniej z biegiem lat centralnym miejscem, w którym zaczęli gromadzić się gracze, stał się Discord. Z tego też powodu kluby społecznościowe zaczęły systematycznie trafić na znaczeniu, a obecnie można było nawet odnieść wrażenie, iż funkcja ta została nawet nieco “ukryta” w interfejsie Xboxa. Nic więc dziwnego, że MS zapowiedział całkowitą rezygnację z usługi.

Jak możemy wyczytać w oficjalnym komunikacie:

Począwszy od kwietnia 2026 kluby społecznościowe na Xboksie nie będą już dostępne, zaś Kluby na karcie Xbox zostaną usunięte z aplikacji Friends and Community Updates. Gracze mogą nadal korzystać z innych funkcji jak wiadomości Xbox, Discord na Xbox, czat grupowy i poszukiwania grupy, by pozostać w kontakcie i koordynować swoje gamingowe sesje.

Co istotne, za dwa miesiące znikną jedynie kluby społecznościowe. Nadal jednak istnieć będą oficjalne kluby, powiązane przez wydawców z konkretnymi produkcjami. Za ich pośrednictwem twórcy nadal będą mogli starali się angażować społeczności wokół swoich tytułów. Niemniej akurat ta funkcjonalność nie będzie miała już charakteru oddolnego.

Źródło:https://www.purexbox.com/news/2026/02/xbox-announces-social-clubs-will-be-removed-from-consoles-in-april-2026

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

