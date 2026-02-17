To koniec. Microsoft usuwa jedną z funkcji Xboxa

Już dawno temu przyszło nam przyzwyczaić się, że żadna funkcja nie jest nam dana raz na zawsze. Wiele zależy od kaprysu dewelopera.

Tak więc funkcje pojawiają się i znikają, często bez większej zapowiedzi. Niemniej w tym wypadku zapowiedź ze strony Microsoftu się pojawiła.

Kluby społecznościowe znikną z Xboxa

Już za kilka tygodni z konsol Xbox One oraz Xbox Series zniknie usługa klubów społecznościowych. Tę wprowadzono dekadę temu, tj. 10 listopada 2016 roku w ramach tzw. Holiday Update. Początki samego projektu były zresztą udane, a Microsoft mógł odnosić wrażenie, że wprowadzenie funkcji społecznościowych na platformę spełnia swoje zadanie.