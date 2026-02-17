To koniec. Microsoft usuwa jedną z funkcji Xboxa

Już dawno temu przyszło nam przyzwyczaić się, że żadna funkcja nie jest nam dana raz na zawsze. Wiele zależy od kaprysu dewelopera.
Tak więc funkcje pojawiają się i znikają, często bez większej zapowiedzi. Niemniej w tym wypadku zapowiedź ze strony Microsoftu się pojawiła.
Kluby społecznościowe znikną z Xboxa
Już za kilka tygodni z konsol Xbox One oraz Xbox Series zniknie usługa klubów społecznościowych. Tę wprowadzono dekadę temu, tj. 10 listopada 2016 roku w ramach tzw. Holiday Update. Początki samego projektu były zresztą udane, a Microsoft mógł odnosić wrażenie, że wprowadzenie funkcji społecznościowych na platformę spełnia swoje zadanie.
Niemniej z biegiem lat centralnym miejscem, w którym zaczęli gromadzić się gracze, stał się Discord. Z tego też powodu kluby społecznościowe zaczęły systematycznie trafić na znaczeniu, a obecnie można było nawet odnieść wrażenie, iż funkcja ta została nawet nieco “ukryta” w interfejsie Xboxa. Nic więc dziwnego, że MS zapowiedział całkowitą rezygnację z usługi.
GramTV przedstawia:
Jak możemy wyczytać w oficjalnym komunikacie:
Począwszy od kwietnia 2026 kluby społecznościowe na Xboksie nie będą już dostępne, zaś Kluby na karcie Xbox zostaną usunięte z aplikacji Friends and Community Updates. Gracze mogą nadal korzystać z innych funkcji jak wiadomości Xbox, Discord na Xbox, czat grupowy i poszukiwania grupy, by pozostać w kontakcie i koordynować swoje gamingowe sesje.
Co istotne, za dwa miesiące znikną jedynie kluby społecznościowe. Nadal jednak istnieć będą oficjalne kluby, powiązane przez wydawców z konkretnymi produkcjami. Za ich pośrednictwem twórcy nadal będą mogli starali się angażować społeczności wokół swoich tytułów. Niemniej akurat ta funkcjonalność nie będzie miała już charakteru oddolnego.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!