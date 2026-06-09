Najbardziej kontrowersyjna figurka Obcego z 1979 znów dostępna w sprzedaży. Fani mogą wylicytować prawdziwy skarb

Cena jeszcze nie jest zaporowa, ale wkrótce może się to zmienić.
Ponad cztery dekady po premierze kultowego horroru science fiction, jedna z najbardziej kontrowersyjnych figurek w historii trafiła ponownie do sprzedaży. Mowa o 18-calowej figurce Ksenomorfa wyprodukowanej przez firmę Kenner, która w swoim czasie wywołała prawdziwy skandal wśród rodziców.
Obcy – kontrowersyjna figurka z pierwszej części serii wystawiona na aukcję
Figurka, wyposażona w ruchome kończyny, giętki ogon, przezroczysty kopułkowaty kształt głowy oraz mechanizm wysuwającej się wewnętrznej szczęki, jest obecnie oferowana na aukcji domuHeritage Auctions. Egzemplarz jest kompletny, z jedynie delikatnymi śladami użytkowania. W obecnym momencie bieżąca oferta wynosi 320 dolarów, choć zazwyczaj figurki te osiągają wyższe ceny, a największą wartość mają egzemplarze w oryginalnym, zapakowanym pudełku.
Sukces figurek Gwiezdnych wojen przygotowanych przez Kennera po wielkim triumfie George’a Lucasa zainspirował firmę do poszukiwań kolejnych hitów. Niestety, wybór Obcego okazał się ryzykowny. Kenner nie do końca zrozumiał charakter filmu Ridleya Scotta i oczekiwał, że Ksenomorf będzie po prostu efektownym potworem do zabawy, a nie przerażającą, krwawą bestią.
Ekspert Phil „Windebieste” Wlodarczyk tak skomentował sprawę:
To była zabawka, która miała powtórzyć sukces rynku Gwiezdnych wojen. Nie udało się. Tak naprawdę poniosła spektakularną porażkę. Konserwatywni rodzice ją odrzucili. Nie dawała spać dzieciom. Po prostu kiepsko się sprzedawała.
GramTV przedstawia:
Jak wyjaśnia ekspert, w tamtym okresie Kenner zakładał, że film otrzyma kategorię PG, a więc będzie skierowana nie tylko do dorosłych widzów:
W tamtym czasie Kenner myślał, że Obcy zostanie wydany jako film kategorii PG, więc sensowne było zrobienie zabawki z tytułowym bohaterem. Kenner sprzedał przecież miliony figurek Dartha Vadera rok wcześniej. Oczywiście źli faceci są popularni wśród dzieci i… sądzili, że postać Obcego będzie czymś w stylu potwora z szafy, który wyskoczy i powie “BUU!”, wywołując u dzieci śmiech. Rodzajem bezpiecznego, komiksowego złoczyńcy, podobnego do Vadera, a nie tak złego, że wyrwie ci twarz. Okazało się jednak, że właśnie o to chodzi w Obcym… Kenner nawet zwrócił się do Foxa z prośbą o pocięcie filmu do poziomu PG, osłabiając scenę z chestbursterem. Fox odmówił.
Figurka miała bardzo krótką obecność na półkach sklepowych i nie cieszyła się popularnością. Dziś jest cenionym, choć niszowym kolekcjonerskim rarytasem, kierowanym głównie do dorosłych fanów kina grozy. Aktualna aukcja to dobra okazja dla kolekcjonerów, by zdobyć wyjątkowy, nieco surrealistyczny fragment historii zabawek inspirowanych filmem Obcy.
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