Najbardziej kontrowersyjna figurka Obcego z 1979 znów dostępna w sprzedaży. Fani mogą wylicytować prawdziwy skarb

Cena jeszcze nie jest zaporowa, ale wkrótce może się to zmienić.

Ponad cztery dekady po premierze kultowego horroru science fiction, jedna z najbardziej kontrowersyjnych figurek w historii trafiła ponownie do sprzedaży. Mowa o 18-calowej figurce Ksenomorfa wyprodukowanej przez firmę Kenner, która w swoim czasie wywołała prawdziwy skandal wśród rodziców.

Obcy – kontrowersyjna figurka z pierwszej części serii wystawiona na aukcję

Figurka, wyposażona w ruchome kończyny, giętki ogon, przezroczysty kopułkowaty kształt głowy oraz mechanizm wysuwającej się wewnętrznej szczęki, jest obecnie oferowana na aukcji domu Heritage Auctions. Egzemplarz jest kompletny, z jedynie delikatnymi śladami użytkowania. W obecnym momencie bieżąca oferta wynosi 320 dolarów, choć zazwyczaj figurki te osiągają wyższe ceny, a największą wartość mają egzemplarze w oryginalnym, zapakowanym pudełku.