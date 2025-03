Prince of Persia: The Lost Crown zmierza na kolejną platformę. Metroidvania trafi do szerszego grona odbiorców

Ubisoft zapowiada premierę Prince of Persia: The Lost Crown na kolejną platformę.

Świetnie przyjęte Prince of Persia: The Lost Crown trafi wkrótce do szerszego grona odbiorców. Za adaptację tytułu na platformy mobilne odpowiada studio Ubisoft Da Nang. Tytuł zadebiutuje na urządzeniach z systemami Android i iOS już w przyszłym miesiącu.

Wersja mobilna zaoferuje również dodatkowe udogodnienia, takie jak auto-potion, auto-parowanie i opcja spowolnienia czasu, a także wszystkie funkcje ułatwień dostępu. Premiera Prince of Persia: The Lost Crown na urządzeniach z systemami Android i iOS już 14 kwietnia 2025 roku.

Mobilna wersja Prince of Persia: The Lost Crown będzie działać z płynnością 60 klatek na sekundę na nowszych generacjach urządzeń mobilnych. Twórcy przewidzieli dwa sposoby sterowania: za pomocą zewnętrznego kontrolera lub poprzez ekran dotykowy, z możliwością pełnego przemapowania przycisków dla obu opcji.

Na koniec przypomnijmy, że Prince of Persia: The Lost Crown zadebiutowało 18 stycznia 2024 roku. Gra była do tej pory dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch.