Prince of Persia: The Lost Crown na zwiastunie. Kiedy pojawią się recenzje?

Już niedługo na rynku zadebiutuje gra Prince of Persia: The Lost Crown. Z tej okazji przedstawiciele francuskiej korporacji Ubisoft udostępnili w sieci nowy zwiastun, który skupia się na zaprezentowaniu „bogatego i wielowarstwowego mitycznego świata” produkcji. Trwający nieco ponad dwie minuty materiał możecie znaleźć oczywiście poniżej.

Prince of Persia: The Lost Crown – nowy zwiastun. Termin pierwszych recenzji

Co ciekawe, Ubisoft najprawdopodobniej jest przekonany o sukcesie gry. Pojawiła się bowiem informacja, iż pierwsze recenzje Prince of Persia: The Lost Crown przeczytamy już 11 stycznia o godzinie 18:00 czasu polskiego, a więc aż tydzień przed oficjalną premierą. Warto jednak przypomnieć, że tego samego dnia zadebiutuje wersja demonstracyjna – sprawdzić będą ją mogli gracze na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch.