Prime Gaming dorzuca kolejne prezenty. W listopadzie odbierzemy aż 13 darmowych gier

Amazon Prime Gaming w listopadzie systematycznie rozbudowywał swoją ofertę, zapewniając subskrybentom jedną z najmocniejszych paczek w tym roku. Gracze mogli już odebrać takie tytuły jak New Tales from the Borderlands, klasyczne Another World: 20th Anniversary Edition, sieciowe Fallout 76, narracyjne Fort Solis czy wysoko oceniane PlateUp. Teraz do zestawu dołączają dwa dodatkowe prezenty.

Amazon Prime Gaming – dwa nowe tytu ły kończą mocny listopad

Od dziś, około godziny 15:00, lista darmowych gier powiększy się o Big Adventure: Trip to Europe 6 Collector’s Edition – świąteczną odsłonę serii hidden object. Gracze odwiedzą zimowe kraje Europy i Skandynawii, odkryją ukryte przedmioty i rozwiążą zestaw dodatkowych łamigłówek dostępnych wyłącznie w edycji kolekcjonerskiej. Druga nowość to Gunslugs – dynamiczna platformówka pełna wybuchów, w której powstrzymujemy armię Black Duck, przemierzając skrajnie różnorodne lokacje.