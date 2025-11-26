Zaloguj się lub Zarejestruj

Prime Gaming dorzuca kolejne prezenty. W listopadzie odbierzemy aż 13 darmowych gier

Mikołaj Berlik
2025/11/26 10:15
Amazon zamyka listopadową ofertę Prime Gaming dwoma nowymi tytułami.

Amazon Prime Gaming w listopadzie systematycznie rozbudowywał swoją ofertę, zapewniając subskrybentom jedną z najmocniejszych paczek w tym roku. Gracze mogli już odebrać takie tytuły jak New Tales from the Borderlands, klasyczne Another World: 20th Anniversary Edition, sieciowe Fallout 76, narracyjne Fort Solis czy wysoko oceniane PlateUp. Teraz do zestawu dołączają dwa dodatkowe prezenty.

Amazon Prime Gaming

Amazon Prime Gaming – dwa nowe tytuły kończą mocny listopad

Od dziś, około godziny 15:00, lista darmowych gier powiększy się o Big Adventure: Trip to Europe 6 Collector’s Edition świąteczną odsłonę serii hidden object. Gracze odwiedzą zimowe kraje Europy i Skandynawii, odkryją ukryte przedmioty i rozwiążą zestaw dodatkowych łamigłówek dostępnych wyłącznie w edycji kolekcjonerskiej. Druga nowość to Gunslugs – dynamiczna platformówka pełna wybuchów, w której powstrzymujemy armię Black Duck, przemierzając skrajnie różnorodne lokacje.

Choć nie są to największe hity miesiąca, cała listopadowa oferta Prime Gaming wypada wyjątkowo imponująco. Amazon ponownie dostarczył zestaw różnorodnych tytułów – od klasyków, przez gry sieciowe, aż po mniej znane, ale interesujące produkcje.

Listopadowa lista gier Prime Gaming wygląda następująco:

  • New Tales from the Borderlands,
  • Dark Sun Series,
  • Gas Station Simulator,
  • Lovecraft's Untold Stories,
  • Another World: 20th Anniversary Edition,
  • Fallout 76,
  • Fort Solis,
  • Dark City: Kyiv CE,
  • PlateUp!,
  • Krynn Series,
  • Dream Tactics,

a od dziś Big Adventure: Trip to Europe 6 CE oraz Gunslugs.

Źródło:https://luna.amazon.com/claims/home?g=s

Mikołaj Berlik
