Amazon Luna (Prime Gaming) z wysypem hitów do odebrania w listopadzie. Aż 17 gier, w tym polski tytuł

Amazon przedstawił pełną ofertę gier dostępny w ramach swojej usługi Luna. Tym razem do odebrania będzie aż 13 gier, a 4 kolejne dostępne są do ogrania w ramach chmury. W zestawie znalazły się takie tytuły jak Fallout 76, Fort Solis, Gas Station Simulator czy New Tales from the Borderlands.
Warto przypomnieć, żeAmazon Luna zastąpiła w ubiegłym miesiącu Prime Gaming. integracji z usługą streamingu gier, oferta dla posiadaczy subskrypcji Prime pozostaje niezmienna i co miesiąc użytkownicy mogą odebrać i zachować na stałe wybrane tytuły na PC. Dodatkowo otrzymają możliwość ogrania wybranych tytułów w chmurze całkowicie za darmo.
W listopadzie Amazon przygotował wyjątkowo zróżnicowaną ofertę. Już teraz można dodać do biblioteki między innymi New Tales from the Borderlands, Gas Station Simulator oraz Lovecraft’s Untold Stories. W połowie miesiąca do zestawu dołączą takie tytuły jak Fallout 76, polskie Fort Solis i Another World: 20th Anniversary Edition, natomiast pod koniec listopada użytkownicy będą mogli odebrać PlateUp! oraz kilka klasycznych gier z serii Dungeons & Dragons.
Dodatkowo posiadacze Amazon Prime mają dostęp do rosnącej biblioteki gier w chmurze w ramach Amazon Luna. W listopadzie pojawiły się tam nowe pozycje, w tym Rise of the Tomb Raider, Two Point Hospital, Bus Simulator 21: Next Stop oraz World War Z.
Amazon przypomina również, że wciąż można odebrać część październikowych tytułów, wśród których znajdują się Fallout: New Vegas Ultimate Edition, XCOM 2, Fallout 3: Game of the Year Edition oraz Civilization IV: Complete Edition.
Amazon Luna – oferta gier na listopad 2025
Już dostępne - New Tales from the Borderlands (Epic Games Store)
Już dostępne - Dungeons & Dragons: Dark Sun Series (GOG)
Już dostępne - Gas Station Simulator (Epic Games Store)
Już dostępne - Lovecraft's Untold Stories (Epic Games Store)
13 listopada - Another World: 20th Anniversary Edition (GOG)
13 listopada - Fallout 76 (Microsoft Games Store)
13 listopada - Fort Solis (GOG)
13 listopada - Dark City: Kyiv Collector's Edition (Amazon Games App)
20 listopada - PlateUp! (Epic Games Store)
20 listopada - Dungeons & Dragons: Krynn Series (GOG)
20 listopada - Dream Tactics (GOG)
26 listopada - Big Adventure: Trip to Europe 6 Collector's Edition (Legacy Games Code)
26 listopada - Gunslugs (GOG)
Amazon Luna – nowe gry dostępne w chmurze w listopadzie
