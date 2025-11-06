Zaloguj się lub Zarejestruj

Amazon Luna (Prime Gaming) z wysypem hitów do odebrania w listopadzie. Aż 17 gier, w tym polski tytuł

Radosław Krajewski
2025/11/06 19:40
Pierwsze gry są już dostępne do ogrania.

Amazon przedstawił pełną ofertę gier dostępny w ramach swojej usługi Luna. Tym razem do odebrania będzie aż 13 gier, a 4 kolejne dostępne są do ogrania w ramach chmury. W zestawie znalazły się takie tytuły jak Fallout 76, Fort Solis, Gas Station Simulator czy New Tales from the Borderlands.

Amazon Luna
Amazon Luna

Warto przypomnieć, że Amazon Luna zastąpiła w ubiegłym miesiącu Prime Gaming. integracji z usługą streamingu gier, oferta dla posiadaczy subskrypcji Prime pozostaje niezmienna i co miesiąc użytkownicy mogą odebrać i zachować na stałe wybrane tytuły na PC. Dodatkowo otrzymają możliwość ogrania wybranych tytułów w chmurze całkowicie za darmo.

W listopadzie Amazon przygotował wyjątkowo zróżnicowaną ofertę. Już teraz można dodać do biblioteki między innymi New Tales from the Borderlands, Gas Station Simulator oraz Lovecraft’s Untold Stories. W połowie miesiąca do zestawu dołączą takie tytuły jak Fallout 76, polskie Fort Solis i Another World: 20th Anniversary Edition, natomiast pod koniec listopada użytkownicy będą mogli odebrać PlateUp! oraz kilka klasycznych gier z serii Dungeons & Dragons.

GramTV przedstawia:

Dodatkowo posiadacze Amazon Prime mają dostęp do rosnącej biblioteki gier w chmurze w ramach Amazon Luna. W listopadzie pojawiły się tam nowe pozycje, w tym Rise of the Tomb Raider, Two Point Hospital, Bus Simulator 21: Next Stop oraz World War Z.

Amazon przypomina również, że wciąż można odebrać część październikowych tytułów, wśród których znajdują się Fallout: New Vegas Ultimate Edition, XCOM 2, Fallout 3: Game of the Year Edition oraz Civilization IV: Complete Edition.

Amazon Luna – oferta gier na listopad 2025

  • Już dostępne - New Tales from the Borderlands (Epic Games Store)
  • Już dostępne - Dungeons & Dragons: Dark Sun Series (GOG)
  • Już dostępne - Gas Station Simulator (Epic Games Store)
  • Już dostępne - Lovecraft's Untold Stories (Epic Games Store)
  • 13 listopada - Another World: 20th Anniversary Edition (GOG)
  • 13 listopada - Fallout 76 (Microsoft Games Store)
  • 13 listopada - Fort Solis (GOG)
  • 13 listopada - Dark City: Kyiv Collector's Edition (Amazon Games App)
  • 20 listopada - PlateUp! (Epic Games Store)
  • 20 listopada - Dungeons & Dragons: Krynn Series (GOG)
  • 20 listopada - Dream Tactics (GOG)
  • 26 listopada - Big Adventure: Trip to Europe 6 Collector's Edition (Legacy Games Code)
  • 26 listopada - Gunslugs (GOG)

Amazon Luna – nowe gry dostępne w chmurze w listopadzie

  • Już dostępne - Rise of the Tomb Raider
  • Już dostępne - Two Point Hospital
  • Już dostępne - Bus Simulator 21 Next Stop
  • Już dostępne - World War Z
Źródło:https://www.amazongamestudios.com/en-us/news/articles/luna-november-2025

