Amazon Luna (Prime Gaming) z wysypem hitów do odebrania w listopadzie. Aż 17 gier, w tym polski tytuł

Amazon przedstawił pełną ofertę gier dostępny w ramach swojej usługi Luna. Tym razem do odebrania będzie aż 13 gier, a 4 kolejne dostępne są do ogrania w ramach chmury. W zestawie znalazły się takie tytuły jak Fallout 76, Fort Solis, Gas Station Simulator czy New Tales from the Borderlands.

Warto przypomnieć, że Amazon Luna zastąpiła w ubiegłym miesiącu Prime Gaming. integracji z usługą streamingu gier, oferta dla posiadaczy subskrypcji Prime pozostaje niezmienna i co miesiąc użytkownicy mogą odebrać i zachować na stałe wybrane tytuły na PC. Dodatkowo otrzymają możliwość ogrania wybranych tytułów w chmurze całkowicie za darmo.

W listopadzie Amazon przygotował wyjątkowo zróżnicowaną ofertę. Już teraz można dodać do biblioteki między innymi New Tales from the Borderlands, Gas Station Simulator oraz Lovecraft’s Untold Stories. W połowie miesiąca do zestawu dołączą takie tytuły jak Fallout 76, polskie Fort Solis i Another World: 20th Anniversary Edition, natomiast pod koniec listopada użytkownicy będą mogli odebrać PlateUp! oraz kilka klasycznych gier z serii Dungeons & Dragons.