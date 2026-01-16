Prezentacja nowego Life is Strange już za moment. Teaser podgrzewa atmosferę

Seria Life is Strange szykuje się do oficjalnej zapowiedzi nowej odsłony, która ma zostać zaprezentowana 20 stycznia. Krótki materiał wideo opublikowany przez twórców sugeruje powrót jednej z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek cyklu. Wszystko wskazuje na to, że fani ponownie zobaczą Chloe Price, a obok niej również Max Caulfield.

Chloe i Max znów razem. Life is Strange wraca z nową historią

W udostępnionym teaserze kamera rejestruje postać o charakterystycznych brązowych włosach, które tylko na moment pojawiają się w kadrze. Chwilę później widoczna jest wyższa sylwetka w kurtce ozdobionej motywem ptaka. Choć twarzy nie pokazano, detale stroju nawiązują do Chloe.