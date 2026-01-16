Prezentacja nowego Life is Strange już za moment. Teaser podgrzewa atmosferę

Nowa odsłona Life is Strange zostanie ujawniona niebawem.
Seria Life is Strange szykuje się do oficjalnej zapowiedzi nowej odsłony, która ma zostać zaprezentowana 20 stycznia. Krótki materiał wideo opublikowany przez twórców sugeruje powrót jednej z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek cyklu. Wszystko wskazuje na to, że fani ponownie zobaczą Chloe Price, a obok niej również Max Caulfield.
Chloe i Max znów razem. Life is Strange wraca z nową historią
W udostępnionym teaserze kamera rejestruje postać o charakterystycznych brązowych włosach, które tylko na moment pojawiają się w kadrze. Chwilę później widoczna jest wyższa sylwetka w kurtce ozdobionej motywem ptaka. Choć twarzy nie pokazano, detale stroju nawiązują do Chloe.
Dodatkowe informacje ujawniła europejska klasyfikacja wiekowa PEGI, która zdradziła zarówno tytuł, jak i główne założenia fabularne. Nowa gra ma nosić nazwę Life is Strange: Reunion i skupić się na podróży Chloe na Uniwersytet Caledon, gdzie dziewczyna próbuje odnaleźć Max. Bohaterka zmaga się z koszmarami oraz trudnymi do wyjaśnienia wspomnieniami, a jednocześnie trafia w sam środek nowego kryzysu, który dotyka całe środowisko akademickie. Wszystko wskazuje na to, że los ponownie połączy obie bohaterki, zmuszając je do współpracy w obliczu narastającego zagrożenia.
GramTV przedstawia:
Data premiery Life is Strange: Reunion nie została jeszcze podana, jednak tytuł ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Gra prawdopodobnie trafi na Xbox Series X/S, PlayStation 5, komputery osobiste oraz Nintendo Switch, a niewykluczone jest także wydanie przygotowane z myślą o kolejnej generacji konsoli Nintendo. Obecnie nie pozostaje jednak nic innego, jak oczekiwać na oficjalne wieści od twórców.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!