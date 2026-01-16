Zaloguj się lub Zarejestruj

Prezentacja nowego Life is Strange już za moment. Teaser podgrzewa atmosferę

Patrycja Pietrowska
2026/01/16 15:00
0
0

Nowa odsłona Life is Strange zostanie ujawniona niebawem.

Seria Life is Strange szykuje się do oficjalnej zapowiedzi nowej odsłony, która ma zostać zaprezentowana 20 stycznia. Krótki materiał wideo opublikowany przez twórców sugeruje powrót jednej z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek cyklu. Wszystko wskazuje na to, że fani ponownie zobaczą Chloe Price, a obok niej również Max Caulfield.

Life is Strange: Before the Storm
Life is Strange: Before the Storm

Chloe i Max znów razem. Life is Strange wraca z nową historią

W udostępnionym teaserze kamera rejestruje postać o charakterystycznych brązowych włosach, które tylko na moment pojawiają się w kadrze. Chwilę później widoczna jest wyższa sylwetka w kurtce ozdobionej motywem ptaka. Choć twarzy nie pokazano, detale stroju nawiązują do Chloe.

Dodatkowe informacje ujawniła europejska klasyfikacja wiekowa PEGI, która zdradziła zarówno tytuł, jak i główne założenia fabularne. Nowa gra ma nosić nazwę Life is Strange: Reunion i skupić się na podróży Chloe na Uniwersytet Caledon, gdzie dziewczyna próbuje odnaleźć Max. Bohaterka zmaga się z koszmarami oraz trudnymi do wyjaśnienia wspomnieniami, a jednocześnie trafia w sam środek nowego kryzysu, który dotyka całe środowisko akademickie. Wszystko wskazuje na to, że los ponownie połączy obie bohaterki, zmuszając je do współpracy w obliczu narastającego zagrożenia.

GramTV przedstawia:

Data premiery Life is Strange: Reunion nie została jeszcze podana, jednak tytuł ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Gra prawdopodobnie trafi na Xbox Series X/S, PlayStation 5, komputery osobiste oraz Nintendo Switch, a niewykluczone jest także wydanie przygotowane z myślą o kolejnej generacji konsoli Nintendo. Obecnie nie pozostaje jednak nic innego, jak oczekiwać na oficjalne wieści od twórców.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://gamingbolt.com/life-is-strange-reveal-set-for-january-20th-and-it-sure-looks-like-chloe-is-returning

Tagi:

News
Square Enix
zapowiedź
Life is Strange
DONTNOD Entertainment
prezentacja
Life is Strange: Reunion
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112