Life is Strange: Reunion ujawnione przez PEGI. Fani zobaczą powrót Chloe Price

Organizacja PEGI, zajmująca się ocenianiem zawartości gier wideo, stała się źródłem ciekawego wycieku dotyczącego niezapowiedzianej jeszcze produkcji z popularnego cyklu. Z opublikowanych informacji wynika, że wydawnictwo Square Enix przygotowuje nową część serii zatytułowaną Life is Strange: Reunion, która ma trafić na konsolę PlayStation 5. Choć oficjalna prezentacja tytułu wciąż przed nami, opis zamieszczony przez organizację ratingową rzuca pewne światło na to, czego fani mogą spodziewać się po nadchodzącej przygodzie.
Life is Strange: Reunion w ocenie PEGI
Głównym motywem opowieści ma być powrót Chloe Price, która była niegdyś kluczową partnerką Max Caulfield w ich wspólnych zmaganiach. Zarys fabuły sugeruje, że postać Chloe pojawi się na terenie Uniwersytetu Caledon, co wywoła niemałe zamieszanie w życiu Max, dla której utrata przyjaciółki stanowiła dotąd powód największego smutku i żalu.
Sytuacja bohaterki skomplikuje się jeszcze bardziej, gdyż Chloe ma zmagać się z przerażającymi snami oraz wspomnieniami, które wydają się niemożliwe do pogodzenia z rzeczywistością. Max będzie musiała udzielić jej wsparcia, mimo że sama znajduje się w głębokim kryzysie osobistym.
Chloe Price była partnerką Max Caulfield w podróżach w czasie… Jej utrata jest dla Max największym życiowym żalem. Teraz Chloe trafia na Uniwersytet Caledon. Dręczona koszmarami i niemożliwymi wspomnieniami Chloe potrzebuje pomocy Max. Sama Max również przeżywa kryzys – za trzy dni śmiertelnie niebezpieczny pożar zniszczy kampus.
Z perspektywy klasyfikacji wiekowej istotne są doniesienia o dojrzałym charakterze gry, w której nie zabraknie kontrowersyjnych scen. W jednej z sekwencji rozgrywającej się podczas zabawy towarzyskiej postać gracza będzie mogła skosztować alkoholu. Skutkiem tego wydarzenia będą realistycznie przedstawione halucynacje, co wpłynęło na odnotowanie w ratingu obecności niedozwolonych substancji psychoaktywnych. Dodatkowo produkcja ma zawierać podsumowanie wydarzeń z poprzednich odsłon serii, w tym scenę postrzelenia młodej dziewczyny, której towarzyszy widok krwi. Wszystko to uzupełnione jest informacją o obecności wulgaryzmów w dialogach.
