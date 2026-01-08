Zaloguj się lub Zarejestruj

Life is Strange: Reunion ujawnione przez PEGI. Fani zobaczą powrót Chloe Price

Patrycja Pietrowska
2026/01/08 10:00
0
0

Square Enix szykuje nową część Life is Strange.

Organizacja PEGI, zajmująca się ocenianiem zawartości gier wideo, stała się źródłem ciekawego wycieku dotyczącego niezapowiedzianej jeszcze produkcji z popularnego cyklu. Z opublikowanych informacji wynika, że wydawnictwo Square Enix przygotowuje nową część serii zatytułowaną Life is Strange: Reunion, która ma trafić na konsolę PlayStation 5. Choć oficjalna prezentacja tytułu wciąż przed nami, opis zamieszczony przez organizację ratingową rzuca pewne światło na to, czego fani mogą spodziewać się po nadchodzącej przygodzie.

Life is Strange: Before the Storm
Life is Strange: Before the Storm

Life is Strange: Reunion w ocenie PEGI

Głównym motywem opowieści ma być powrót Chloe Price, która była niegdyś kluczową partnerką Max Caulfield w ich wspólnych zmaganiach. Zarys fabuły sugeruje, że postać Chloe pojawi się na terenie Uniwersytetu Caledon, co wywoła niemałe zamieszanie w życiu Max, dla której utrata przyjaciółki stanowiła dotąd powód największego smutku i żalu.

Sytuacja bohaterki skomplikuje się jeszcze bardziej, gdyż Chloe ma zmagać się z przerażającymi snami oraz wspomnieniami, które wydają się niemożliwe do pogodzenia z rzeczywistością. Max będzie musiała udzielić jej wsparcia, mimo że sama znajduje się w głębokim kryzysie osobistym.

Chloe Price była partnerką Max Caulfield w podróżach w czasie… Jej utrata jest dla Max największym życiowym żalem. Teraz Chloe trafia na Uniwersytet Caledon. Dręczona koszmarami i niemożliwymi wspomnieniami Chloe potrzebuje pomocy Max. Sama Max również przeżywa kryzys – za trzy dni śmiertelnie niebezpieczny pożar zniszczy kampus.

GramTV przedstawia:

Z perspektywy klasyfikacji wiekowej istotne są doniesienia o dojrzałym charakterze gry, w której nie zabraknie kontrowersyjnych scen. W jednej z sekwencji rozgrywającej się podczas zabawy towarzyskiej postać gracza będzie mogła skosztować alkoholu. Skutkiem tego wydarzenia będą realistycznie przedstawione halucynacje, co wpłynęło na odnotowanie w ratingu obecności niedozwolonych substancji psychoaktywnych. Dodatkowo produkcja ma zawierać podsumowanie wydarzeń z poprzednich odsłon serii, w tym scenę postrzelenia młodej dziewczyny, której towarzyszy widok krwi. Wszystko to uzupełnione jest informacją o obecności wulgaryzmów w dialogach.

Life is Strange: Reunion
Life is Strange: Reunion

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/a-rating-has-leaked-an-unannounced-life-is-strange-sequel-with-strong-language-and-drug-use/

Tagi:

News
plotka
Life is Strange
wyciek
PEGI
rating
Life is Strange: Reunion
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112