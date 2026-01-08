Life is Strange: Reunion ujawnione przez PEGI. Fani zobaczą powrót Chloe Price

Organizacja PEGI, zajmująca się ocenianiem zawartości gier wideo, stała się źródłem ciekawego wycieku dotyczącego niezapowiedzianej jeszcze produkcji z popularnego cyklu. Z opublikowanych informacji wynika, że wydawnictwo Square Enix przygotowuje nową część serii zatytułowaną Life is Strange: Reunion, która ma trafić na konsolę PlayStation 5. Choć oficjalna prezentacja tytułu wciąż przed nami, opis zamieszczony przez organizację ratingową rzuca pewne światło na to, czego fani mogą spodziewać się po nadchodzącej przygodzie.

Life is Strange: Reunion w ocenie PEGI

Głównym motywem opowieści ma być powrót Chloe Price, która była niegdyś kluczową partnerką Max Caulfield w ich wspólnych zmaganiach. Zarys fabuły sugeruje, że postać Chloe pojawi się na terenie Uniwersytetu Caledon, co wywoła niemałe zamieszanie w życiu Max, dla której utrata przyjaciółki stanowiła dotąd powód największego smutku i żalu.