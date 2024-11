Tak wygląda Nekropolia w nowych Heroesach. Nowy materiał od studia Unfrozen.

Studio Unfrozen, które pracuje nad nową odsłoną popularnej strategii turowej Heroes of Might & Magic, postanowiło zaprezentować frakcję Nekropolii.

Heroes of Might & Magic nie ma łatwego życia. Ostatnie części nie zachwycały i bardzo ciężko było im choćby dorównać piątej odsłonie, o kultowej trójce nie wspominając. Studio Unfrozen pracuje jednak nad kolejną odsłoną mając nadzieję, na ponowne rozbudzenie serc fanów strategii turowych.

Tak wygląda frakcja Nekropolii w nowym Heroes of Might & Magic: Olden Era

Problem polega na tym, że nowa część zatytułowana Olden Era już zbiera mieszane odczucia, a to wszystko za sprawą nieco bajkowej szaty graficznej, przypominającej grę mobilną. Zdania graczy w tej kwestii są podzielone. Mimo wszystko Unfrozen zapewne liczy na to, że taki baśniowy styl będzie strzałem w dziesiątkę i próbuje nas do tego przekonać nowym materiałem, w którym zaprezentowano frakcję Nekropolii.