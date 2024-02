Prey z oficjalnym zwiastunem. W rolach głównych Ryan Phillippe i Emile Hirsch

Do sieci trafił oficjalny zwiastun thrillera akcji Prey, najnowszego dzieła południowoafrykańskiego reżysera Mukundy Michaela Dewila.

Jest to kolejne spotkanie tego filmowca z dwójką aktorów grających główne role. W 2022 współpracował on z Ryanem Phillippe przy Collide, a z Emile Hirsch przy The Immaculate Room.