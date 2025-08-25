Dexter powraca, Stallone walczy, a polski hit wchodzi do gry. Wrzesień na SkyShowtime zapowiada się gorąco

Wrzesień w SkyShowtime to jeden z najmocniejszych miesięcy tego roku. Na platformę powróci Dexter w nowej odsłonie „Zmartwychwstanie”, a Sylvester Stallone znów wcieli się w Dwighta w trzecim sezonie „Tulsa King”. Do tego premierę zaliczy kultowy polski serial „Glina” oraz kilka głośnych filmów z hollywoodzkimi gwiazdami.
SkyShowtime na wrzesień – seriale
- Glina (sezony 1 i 2) – kultowy polski serial o policjantach z wydziału zabójstw w skorumpowanej Warszawie. Premiera: 28 sierpnia (wszystkie odcinki).
- Dexter: Zmartwychwstanie (Sezon 1) – Dexter wraca do Nowego Jorku po wybudzeniu ze śpiączki, by odnaleźć syna i zmierzyć się z demonami przeszłości. Premiera: 12 września (pierwsze dwa odcinki, reszta co tydzień).
- Tulsa King (Sezon 3) – Dwight Manfredi (Sylvester Stallone) broni swojego imperium przed nowym wrogiem. Premiera: 25 września (pierwszy odcinek, reszta co tydzień).
- Atomic (Sezon 1) – handlarz narkotyków i ścigany mężczyzna łączą siły przeciwko kartelowi przemycającemu uran. Premiera: 26 września (pierwsze dwa odcinki, reszta co tydzień).
- Mr. Bigstuff (Sezon 2) – bracia o skrajnie różnych charakterach znów wikłają się w rodzinne konflikty. Premiera: 29 sierpnia (wszystkie odcinki).
- Poker Face – serial detektywistyczny z Natashą Lyonne i gwiazdorskimi cameo. Nowe odcinki: czwartki, finał 18 września.
- Star Trek: Strange New Worlds – kolejne kosmiczne przygody załogi Enterprise. Nowe odcinki: poniedziałki, finał 29 września.
- Suits LA – prawnicy z Los Angeles walczą o sprawiedliwość i kontrakty. Nowe odcinki: czwartki, finał 6 listopada.
SkyShowtime na wrzesień – filmy
- The Critic – dramat z lat 30., krytyk teatralny zawiera faustowski pakt z aktorką. Premiera: 13 września.
- Brutalista – historia architekta próbującego odbudować życie w powojennej Ameryce. Premiera: 16 września.
- September 5 – reporterskie spojrzenie na tragedię igrzysk olimpijskich w Monachium 1972. Premiera: 17 września.
- Nosferatu – Bill Skarsgård jako mroczny wampir obsesyjnie zakochany w młodej kobiecie. Premiera: 22 września.
- Dog Man – familijna animacja o psie-superbohaterze, który broni miasta przed złoczyńcą kotem. Premiera: 29 września.
