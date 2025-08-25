Dexter powraca, Stallone walczy, a polski hit wchodzi do gry. Wrzesień na SkyShowtime zapowiada się gorąco

Wrzesień w SkyShowtime to jeden z najmocniejszych miesięcy tego roku. Na platformę powróci Dexter w nowej odsłonie „Zmartwychwstanie”, a Sylvester Stallone znów wcieli się w Dwighta w trzecim sezonie „Tulsa King”. Do tego premierę zaliczy kultowy polski serial „Glina” oraz kilka głośnych filmów z hollywoodzkimi gwiazdami.

SkyShowtime na wrzesień – seriale

Glina (sezony 1 i 2) – kultowy polski serial o policjantach z wydziału zabójstw w skorumpowanej Warszawie. Premiera: 28 sierpnia (wszystkie odcinki).

Dexter: Zmartwychwstanie (Sezon 1) – Dexter wraca do Nowego Jorku po wybudzeniu ze śpiączki, by odnaleźć syna i zmierzyć się z demonami przeszłości. Premiera: 12 września (pierwsze dwa odcinki, reszta co tydzień).

Tulsa King (Sezon 3) – Dwight Manfredi (Sylvester Stallone) broni swojego imperium przed nowym wrogiem. Premiera: 25 września (pierwszy odcinek, reszta co tydzień).

Atomic (Sezon 1) – handlarz narkotyków i ścigany mężczyzna łączą siły przeciwko kartelowi przemycającemu uran. Premiera: 26 września (pierwsze dwa odcinki, reszta co tydzień).

Mr. Bigstuff (Sezon 2) – bracia o skrajnie różnych charakterach znów wikłają się w rodzinne konflikty. Premiera: 29 sierpnia (wszystkie odcinki).

Poker Face – serial detektywistyczny z Natashą Lyonne i gwiazdorskimi cameo. Nowe odcinki: czwartki, finał 18 września.

Star Trek: Strange New Worlds – kolejne kosmiczne przygody załogi Enterprise. Nowe odcinki: poniedziałki, finał 29 września.

Suits LA – prawnicy z Los Angeles walczą o sprawiedliwość i kontrakty. Nowe odcinki: czwartki, finał 6 listopada.

SkyShowtime na wrzesień – filmy