Kontynuacja rewelacyjnego science fiction powinna skorzystać z rozwiązania znanego z Gwiezdnych wojen

Już wiele lat temu George Lucas pokazał, jak powinno robić się takie spin-offy.

Fani serialu Firefly wreszcie doczekają się powrotu do uwielbianego uniwersum. Po ponad dwóch dekadach od przedwczesnego zakończenia produkcji, potwierdzono, że trwają prace nad animowaną kontynuacją kultowego science fiction. Co istotne, do swoich ról ma powrócić większość oryginalnej obsady. Firefly – jak animowana kontynuacja może czerpać inspirację z Gwiezdnych wojen? Historia serialu od początku była wyjątkowa. Stacja Fox skasowała produkcję już w 2002 roku po emisji zaledwie jedenastu z czternastu zamówionych odcinków. Mimo tego, opowieść o Malcolmie Reynoldsie i załodze statku Serenity bardzo szybko zdobyła ogromne grono oddanych fanów. Popularność rosła dzięki wydaniom DVD oraz rekomendacjom widzów, co ostatecznie doprowadziło do powstania filmu kinowego Serenity.

Film z 2005 roku miał zamknąć najważniejsze wątki fabularne, ale jednocześnie znacząco zmienił całe uniwersum. W trakcie wydarzeń pokazanych w Serenity zginęły ważne postacie. Z tego powodu nowa animowana seria ma rozgrywać się pomiędzy wydarzeniami znanymi z serialu a filmem kinowym. Twórcy stoją więc przed bardzo trudnym zadaniem. Muszą zachować spójność z oryginalnym serialem, filmowym zakończeniem oraz rozbudowanym uniwersum komiksów i powieści, które przez lata rozwijały markę Firefly. Problem polega również na tym, że widzowie doskonale znają już przyszłość głównych bohaterów, przez co klasyczne budowanie napięcia wokół ich losów może okazać się znacznie trudniejsze.

Według wielu fanów idealnym wzorem dla nowego Firefly mogą być Gwiezdne wojny: Wojny klonów. Produkcja osadzona pomiędzy wydarzeniami z filmów Atak klonów oraz Zemsta Sithów również musiała opowiadać historię bohaterów, których przyszłość była już znana widzom. Twórcy rozwiązali ten problem poprzez wprowadzenie nowych postaci, takich jak Ahsoka Tano, a także rozwijanie mniej znanych elementów świata Gwiezdnych wojen. Nowe Firefly może pójść dokładnie tą samą drogą. Animacja daje twórcom znacznie większe możliwości niż serial realizowany w 2002 roku przy ograniczonym budżecie telewizyjnym. Dzięki temu mogą pokazać rozległe lokacje, nowe planety oraz zupełnie nieznane wcześniej fragmenty uniwersum. Sytuacja jest jednak bardziej skomplikowana niż w przypadku Gwiezdnych wojen. Historia między początkiem serialu Firefly a wydarzeniami z filmu Serenity obejmuje zaledwie osiem miesięcy. To oznacza, że scenarzyści mają znacznie mniej miejsca na rozwijanie nowych wydarzeń. Jednocześnie mogą wykorzystać materiał z książek i komiksów, które do tej pory nigdy nie zostały przeniesione na ekran.

