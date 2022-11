Tainted Grail zalicza opóźnienie. W polskiego RPG-a zagramy dopiero w 2023 roku

Na początku października gracze mieli okazję zobaczyć obszerny gameplay z Tainted Grail: The Fall of Avalon – nowego RPG-a rozwijanego przez wrocławskie studio Awaken Realms Digital. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wspomniana produkcja pod koniec bieżącego roku miała zadebiutować we wczesnym dostępie na komputerach osobistych. Okazuje się jednak, że na „polskiego Skyrima” będzie trzeba poczekać nieco dłużej.

Tainted Grail: The Fall of Avalon nie zadebiutuje w Early Access w 2022 roku

Studio Awaken Realms Digital zdecydowało się bowiem opóźnić premierę produkcji w programie Early Access. Deweloperzy poinformowali, że Tainted Grail: The Fall of Avalon zadebiutuje we wczesnym dostępie dopiero w marcu 2023 roku. Twórcy opublikowali też za pośrednictwem portalu społecznościowego Twitter komunikat, w którym zdradzili, że wspomniana decyzja jest spowodowana chęcią dopracowania produkcji.



Deweloperzy z Awaken Realms Digital podkreślają, że Tainted Grail: The Fall of Avalon doczeka się wielu usprawnień, ale ich wprowadzenie zajmie nieco więcej czasu, niż zakładano. Jednocześnie twórcy podziękowali graczom za wszelkiego rodzaju uwagi, które zostaną wzięte pod uwagę podczas dalszego rozwoju produkcji.



Na koniec przypomnijmy, że Tainted Grail: The Fall of Avalon oparte jest o grę planszową o tym samym tytule. Produkcja rozgrywa się w mrocznym uniwersum fantasy inspirowanym legendami arturiańskimi. W trakcie rozgrywki użytkownicy będą natomiast przemierzać otwarty świat i wykonywać rożnego rodzaju zadania. Zgodnie z zapowiedziami tytuł zmierza wyłącznie na komputery osobiste.

