Tainted Grail na długim gameplayu. Zobacz „polskiego Skyrima”

Ostatni materiał z gry Tainted Grail: The Fall of Avalon otrzymaliśmy podczas pokazu Future Games Show. Mowa oczywiście o klimatycznym RPG-u od polskiego studia Awaken Realms Digital. Jeżeli czekaliście na więcej, mamy dla Was dobrą wiadomość – w sieci pojawił się trwający aż 26 minut zapis rozgrywki z wersji prealfa. To oznacza, że do premiery sporo elementów prawdopodobnie ulegnie jeszcze zmianie.

Gameplay z Tainted Grail: The Fall of Avalon

Na filmiku możemy zobaczyć między innymi wczesną wersję systemu ekwipunku, gotowania oraz odpoczynku. Dowiedzieliśmy się też, że do otrzymania i tym samym wykonania niektórych zadań będziemy musieli nauczyć się odpowiednich umiejętności – w materiale użyto za przykład kowala, który nie będzie chciał rozmawiać z naszą postacią, dopóki nie opanujemy umiejętności kucia stali.

Przypomnijmy jeszcze na koniec, że Tainted Grail: The Fall of Avalon ma zadebiutować na komputerach osobistych w sklepach Steam i GOG w czwartym kwartale bieżącego roku.