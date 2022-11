Starfield czy Redfall? Microsoft ujawnia, która gra zadebiutuje jako pierwsza

Już w maju Microsoft poinformował, że zarówno Starfield, jak i Redfall nie trafią do sprzedaży w planowanym terminie, a na premierę obu produkcji będziemy musieli poczekać do pierwszej połowy 2023 roku. Niestety wciąż nie wiemy, kiedy dokładnie wspomniane tytuły zadebiutują na rynku. Matt Booty – szef Xbox Game Studios – postanowił jednak zdradzić, która z wymienionych gier ukaże się jako pierwsza.

Starfield zadebiutuje na rynku po Redfall

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez przedstawiciela Microsoftu, użytkownicy komputerów osobistych oraz konsol Xbox Series X/S w pierwszej kolejności będą mieli okazję zapoznać się z Redfall. Niestety Booty nie ujawnił, kiedy możemy spodziewać się premiery nowej gry studia Arkane. Warto jednak wspomnieć, że według nieoficjalnych informacji nadchodzące dzieło twórców Dishonored i Deathloop ma trafić do sprzedaży pod koniec marca przyszłego roku.



Jeśli wspomniane doniesienia okażą się prawdziwe, to premiery Starfield powinniśmy spodziewać się najwcześniej w kwietniu, choć dużo bardziej prawdopodobnym terminem wydaje się maj lub czerwiec. Istnieje również prawdopodobieństwo, że Bethesda będzie potrzebować nieco więcej czasu na dopracowanie swojej produkcji i gra ukaże się dopiero w drugiej połowie 2023 roku. Miejmy jednak nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i nie będziemy świadkami kolejnego opóźnienia.



Na koniec przypomnijmy, że zarówno Starfield, jak i Redfall zmierzają na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X/S. Obie produkcji w dniu premiery trafią również do usługi Xbox Game Pass.