Premiera Starfield już w czerwcu?

Po raz kolejny źródłem doniesień na temat Starfield jest Jez Corden. Znany branżowy insider i dziennikarz pod koniec stycznia odniósł się do zarzutów sugerujących, że najnowsza gra Bethesdy jest w „kiepskim stanie”. Jez zapewnił, że Starfield jest grywalny od początku do końca, a premiera gry może zostać opóźniona. Podkreślił również, że data premiery nie została ustalana. Tym razem insider sugeruje coś innego.

Starfield zadebiutuje w czerwcu?

Jez Corden ponownie opowiadał o grze w najnowszym epizodzie The Xbox Two. Bazując na tym, co słyszał, premiera Starfield jest planowana na czerwiec. Powołuje się przy tym na w miarę aktualne informacje.



Nie pozostaje nam nic innego, niż uzbroić się w cierpliwość i czekać na ewentualne potwierdzenie przecieków. Na koniec przypomnijmy, że najnowsza gra Bethesdy zmierza na PC oraz konsole Xbox Series X i Xbox Series S. Warto także pamiętać, że produkcja w dniu swojej premiery trafi również do usługi Xbox Game Pass.