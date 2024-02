Premiera remastera Beyond Good & Evil na horyzoncie? Odświeżony klasyk z klasyfikacją wiekową

Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition zostało oficjalnie zapowiedziane pod koniec listopada ubiegłego roku. Wtedy też Ubisoft przekazał, że produkcja ukaże się na rynku z początkiem 2024 roku. Na ten moment francuska firma nie podała dokładnej daty premiery, jednak pewne ruchy południowokoreańskiej Komisji ds. oceny i administracji gier wywołały poruszenie wśród zainteresowanych.

Wygląda na to, że premiera Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition może nadciągać wielkimi krokami. Na to przynajmniej zdaje się wskazywać fakt, że w Korei Południowej Komisja ds. oceny i administracji gier nadała produkcji klasyfikację wiekową, co często następuje na krótko przed debiutem gry.