Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition wycieka. Zapowiedź już wkrótce?

Niecałe trzy miesiące temu Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition otrzymało kategorię wiekową od ESRB. Jubileuszowe wydanie produkcji z 2003 roku wciąż nie doczekało się jednak oficjalnej zapowiedzi. Niewykluczone jednak, że wkrótce się to zmieni. Wspomniany tytuł pojawił się bowiem w Xbox Store, dzięki czemu poznaliśmy pierwsze szczegóły na temat nowej wersji Beyond Good & Evil.

Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition pojawiło się w Xbox Store. Ujawniono pierwsze szczegóły

Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition – zgodnie z informacjami udostępnionymi w Xbox Store (dzięki PureXbox) – zmierza na Xbox One i Xbox Series X/S. Możemy być jednak niemal pewni, że wspomniany tytuł ukaże się także na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch. Wymienione platformy zostały bowiem uwzględnione w bazie danych ESRB.