Na Steam trafi wkrótce gra AAAA od Ubisoftu. Ujawniono konkretną datę premiery

Rozwiń żagle i wkrocz do rozległego, morskiego otwartego świata Skull and Bones, sieciowej morskiej gry akcji z elementami RPG, aby stać się budzącym największą grozę pirackim magnatem – czytamy w opisie gry na platformie Steam.

Na koniec przypomnijmy, że Skull & Bones zadebiutowało na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S w lutym tego roku. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji Ubisoftu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Skull and Bones - to już nie jest gra widmo.

