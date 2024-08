Premiera Prison Architect 2 zawieszona. Paradox nie jest w stanie podać terminu opóźnienia

Fani Prison Architect 2 z pewnością, że gra rodzi się w wielkich bólach, a termin jej premiery został przełożony po raz trzeci. Tym razem bezterminowo. W maju pisaliśmy , że po dziewięciu latach współpracy, Paradox Interactive rozstał się z Double Eleven . To właśnie to studio odpowiadało za produkcję Prison Architect 2. Wtedy nie było jasne, jakie losy czekają ich największy projekt.

Być może rzeczywiście jest tak, jak twierdzi Paradox, ale to ogłoszenie wpisuje się w ostatnie decyzje, po kiepskim wyniku finansowym związanym z anulowanym Life By You. Jak pisaliśmy niedawno ten projekt był niezwykle kosztowny i firma odnotowała wielkie straty. Dołożyły się do tego ogromne kłopoty z Cities: Skylines 2 oraz dodatkiem do tej gry, za które fani są wciekli na dewelopera. Całkiem możliwe, że w związku z tym słynny deweloper chce postawić na pewniaki, które dają gwarancję zysku i Prison Architect 2 nie jest w tej grupie.

Przypomnijmy, że Prison Architect 2 miało być wydane na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Ostatnio data premiery była zaplanowana na 3 września.