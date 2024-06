Były pracownik Paradox Tectonic o anulowaniu Life by You. „Radziliśmy sobie bardzo dobrze”

Zespół dowiedział się o skasowaniu Life by You z publicznego komunikatu Paradoxu.

Wczoraj dowiedzieliśmy się, że potencjalny konkurent serii The Sims, czyli Life by You, nie będzie dalej rozwijany. Doszło również do zamknięcia studia Paradox Tectonic, które było odpowiedzialne za projekt. Teraz natomiast jeden z deweloperów pracujących nad tytułem postanowił umieścić w serwisie LinkedIn post odnoszący się do ostatnich wydarzeń.

Deweloper pracujący nad Life by You odnosi się do tematu anulowania projektu

W serwisie LinkedId pojawił się wpis jednego z byłych pracowników Paradox Tectonic. Deweloper przyznaje, że od jakiegoś czasu spodziewał się zamknięcia studia, choć zespół radził sobie „bardzo dobrze”. Zgodnie z przekazanymi informacjami, w firmie istniał wewnętrzny wskaźnik związany z postępami prac, który udało się nie tylko osiągnąć, ale i przekroczyć.