Mars wzywa w wirtualnej rzeczywistości. Surviving Mars: Pioneer zmierza na VR

Flat2VR Studios, we współpracy z Paradox Interactive i Bolverk Games, ogłosiło Surviving Mars: Pioneer.

Pojawiły się dobre wieści dla miłośników rozgrywki w wirtualnej rzeczywistości. Na VR zmierza bowiem Surviving Mars: Pioneer, produkcja, za którą odpowiada Flat2VR Studios we współpracy z Paradox Interactive i Bolverk Games. Premiera we wczesnym dostępie odbędzie się jeszcze w 2025 roku.

Surviving Mars: Pioneer zmierza na PSVR2, SteamVR oraz Quest 2 i 3

Produkcja przeniesie graczy na niegościnną powierzchnię Marsa, stawiając przed nimi wyzwanie przetrwania w ekstremalnie trudnych warunkach. Surviving Mars: Pioneer po raz pierwszy wprowadza uniwersum do wirtualnej rzeczywistości, „oferując w pełni immersyjne doświadczenie przetrwania”. Podstawowym zadaniem graczy będzie stworzenie autonomicznej kolonii wydobywczej, co wiąże się z zarządzaniem zasobami niezbędnymi do życia, takimi jak tlen, pożywienie i energia.