Początek kwietnia będzie ucztą dla fanów gier. Zbliża się One More Game 2025

W kwietniu 2024, podczas trzeciej edycji One More Game, odwiedziło prawie 8000 osób. Niebawem być może uda się pobić ten wynik, bowiem w dniach 5-6 kwietnia, wystartuje czwarta już edycja imprezy we wrocławskiej hali stulecia.

To jednak wciąż nie wszystko. Nie każdy jest fanem wirtualnej rywalizacji online, dlatego na One More Game 2025 przygotowano strefę retro gier, gdzie znajdziecie sporo klasycznych konsol i legendarnych tytułów. Strefa wystawców pototypowych gier Indie oraz planszówek pozwoli uczestnikom odkryć nieszablonowe produkcje wykonane przez niezależnych twórców.

Oprócz turniejów esportowych, na OMG odbędą się także eliminacje do mistrzostw Polski w Catan i Neuroshimę Hex. Zostaną zrealizowane także drużynowe mistrzostwa Polski w A Songs of Ice and Fire, turnieje Spór o Bór 2, Łupy, Dom Kotów, Dorfromantik Pojedynek, mistrzostwa Wrocławia w Scrabble i Rummikub oraz mistrzostwa Dolnego Śląska w Star Realms. Nawet pojawią się rozgrywki szachowe.

One More Game to nie tylko gry, ale także wystawcy i ludzie, dlatego we Wrocławiu pojawi się sporo tych pierwszych, którzy zaprezentują gry, książki, komiksu i elementy szeroko pojętej popkultury. Odbędzie się także festiwal rękodzieła, a uczestnicy będą mogli spotkać cosplay’erów i ludzi zajmujących się LARPem. Zapewne zainteresuje was również strefa Gwiezdnych Wojen, która pozwoli wam wsiąknąć w świat kultowej sagi. Sesje RPG, bitewniaki, prelekcje, wykłady, warsztaty – tego będzie naprawdę sporo!