Premiera Ghost of Yotei coraz bliżej. Zwiastun pokazuje akcję i klimat

Zbliża się premiera Ghost of Yotei, nadchodzącej przygody od Sucker Punch Productions, przygotowanej z myślą o użytkownikach PlayStation 5. Już 2 października gracze będą mogli wyruszyć w podróż po zemstę i sprawiedliwość, śledząc losy bohaterki Atsu.

Ghost of Yotei – Atsu na premierowym materiale

Twórcy udostępnili właśnie zwiastun premierowy, który podkreśla kluczowe elementy gry i buduje klimat nadchodzącej przygody. Materiał przypomina o głównym celu graczy – wsparciu Atsu w jej poszukiwaniach zemsty oraz odkrywaniu tajemnic świata Yotei.