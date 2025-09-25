Zaloguj się lub Zarejestruj

Premiera Ghost of Yotei coraz bliżej. Zwiastun pokazuje akcję i klimat

Mikołaj Berlik
2025/09/25 20:00
Atsu staje do walki.

Zbliża się premiera Ghost of Yotei, nadchodzącej przygody od Sucker Punch Productions, przygotowanej z myślą o użytkownikach PlayStation 5. Już 2 października gracze będą mogli wyruszyć w podróż po zemstę i sprawiedliwość, śledząc losy bohaterki Atsu.

Ghost of Yotei
Ghost of Yotei

Ghost of Yotei – Atsu na premierowym materiale

Twórcy udostępnili właśnie zwiastun premierowy, który podkreśla kluczowe elementy gry i buduje klimat nadchodzącej przygody. Materiał przypomina o głównym celu graczy – wsparciu Atsu w jej poszukiwaniach zemsty oraz odkrywaniu tajemnic świata Yotei.

GramTV przedstawia:

Wideo skupia się na dynamicznych walkach, klimatycznych lokacjach oraz możliwościach eksploracji, które wcześniej zostały zaprezentowane w innych materiałach promocyjnych. Premiera już za tydzień, a pierwsze recenzje mediów sugerują, że gra może spodobać się fanom przygodowych tytułów akcji.

Ghost of Yotei zapowiada się jako pełna emocji podróż, w której gracze będą mogli angażować się w rozgrywkę zarówno strategicznie, jak i emocjonalnie. Produkcja ma szansę przyciągnąć uwagę poszukiwaczy wyzwań i fanów klimatycznych historii z mocnym wątkiem zemsty.

Tagi:

News
zwiastun
Sucker Punch
PlayStation 5
Sucker Punch Productions
Ghost of Yōtei
