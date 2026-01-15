Premiera Death Stranding 2 na PC kwestią czasu. Gra została oceniona przez ESRB

O ile fani twórczości Hideo Kojimy z powodzeniem zagrają w pierwszą część Death Stranding na komputerach osobistych, tak w przypadku części drugiej nie jest już tak dobrze.

Death Stranding 2: On the Beach od pół roku pozostaje tytułem ekskluzywnym dla PlayStation 5. Ale wygląda na to, że rzeczona ekskluzywność powoli dobiega końca. Death Stranding 2 niechybnie zmierza na komputery osobiste Co prawda premiera Death Stranding 2 na PC nie została oficjalnie potwierdzona, ale na dobrą sprawę nie musiała. Parę z ust puściło bowiem Entertainment Software Rating Board, czyli podmiot oceniający zawartość gier w Ameryce Północnej. Na stronie ESRB znalazło się właśnie DS2 w wersji na komputery osobiste, które podobnie jak wydanie na konsole otrzymało kategorię M, czyli Mature 17+.

Nie jest to pierwszy raz, gdy ESRB ocenia PC-ową wersję Death Stranding 2: On the Beach. Poprzednia taka sytuacja miała miejsce już w listopadzie, ale wówczas stronę bardzo szybko zdjęto. Wygląda na to, że wtedy organizacja po prostu pospieszyła się z publikacją. Teraz zaś strona w momencie pisania tego artykułu stała i miała się dobrze. Niedowiarkowie mogą ją zresztą sami odwiedzić pod tym adresem.

GramTV przedstawia:

Warto nadmienić, że premiera drugiej części Death Stranding na komputerach osobistych nie jest żadnym zaskoczeniem. W związku z tym, że część pierwsza po czasowej ekskluzywności PlayStation wydana została na PC kazał domniemywać, że podobnie będzie w przypadku sequela. W przypadku “jedynki” PC-owcy musieli czekać osiem miesięcy. Pytanie czy tak samo będzie z DS2, które w takim wypadku musiałoby ukazać się najpóźniej w lutym. Death Stranding 2: On the Beach światło dzienne ujrzało 26 czerwca 2025 roku, będąc drugą produkcją Kojimy od momentu, gdy ten w nie najlepszych okolicznościach opuścił Konami. Sama gra może pochwalić się w serwisie Metacritic średnią ocen na poziomie 89 i pod tym względem przebiła pierwowzór, który wykręcił 85. Niedawno tytuł zajął też 5. miejsce w kategorii Ultimate Game of the Year na gali Golden Joystick Awards 2025.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

