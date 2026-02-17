Anchor Point Studios ogłasza niezależność. Studio założone przez twórców Control odcina się od NetEase

Udało im się uniezależnić od chińskiego giganta.

Studio Anchor Point, założone w 2022 roku przez Paula Ehretha (głównego projektanta Control), podjęło ryzykowną decyzję o przejściu na pełną niezależność. Ekipa, która dotychczas operowała pod skrzydłami chińskiego giganta NetEase, postanowiła odłączyć się od korporacji, by ratować swój debiutancki projekt.

Anchor Point – ucieczka przed falą zamknięć

Decyzja Anchor Point nie jest przypadkowa. NetEase od końca 2025 roku drastycznie ogranicza swoją globalną ekspansję, co poskutkowało zamknięciem wielu zachodnich oddziałów. Tylko w listopadzie zeszłego roku działalność zakończyły: