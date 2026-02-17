Anchor Point Studios ogłasza niezależność. Studio założone przez twórców Control odcina się od NetEase

Studio Anchor Point, założone w 2022 roku przez Paula Ehretha (głównego projektanta Control), podjęło ryzykowną decyzję o przejściu na pełną niezależność. Ekipa, która dotychczas operowała pod skrzydłami chińskiego giganta NetEase, postanowiła odłączyć się od korporacji, by ratować swój debiutancki projekt.
Anchor Point – ucieczka przed falą zamknięć
Decyzja Anchor Point nie jest przypadkowa. NetEase od końca 2025 roku drastycznie ogranicza swoją globalną ekspansję, co poskutkowało zamknięciem wielu zachodnich oddziałów. Tylko w listopadzie zeszłego roku działalność zakończyły:
- Bad Brain Game Studios (pracujące nad Midnight Riders),
- Fantastic Pixel Castle (prowadzone przez Gregga Streeta),
- Jackalyptic Games (twórcy niedoszłego MMO w świecie Warhammera).
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!