Anchor Point Studios ogłasza niezależność. Studio założone przez twórców Control odcina się od NetEase

Mikołaj Berlik
2026/02/17 16:00
Udało im się uniezależnić od chińskiego giganta.

Studio Anchor Point, założone w 2022 roku przez Paula Ehretha (głównego projektanta Control), podjęło ryzykowną decyzję o przejściu na pełną niezależność. Ekipa, która dotychczas operowała pod skrzydłami chińskiego giganta NetEase, postanowiła odłączyć się od korporacji, by ratować swój debiutancki projekt.

Anchor Point
Anchor Point

Anchor Point – ucieczka przed falą zamknięć

Decyzja Anchor Point nie jest przypadkowa. NetEase od końca 2025 roku drastycznie ogranicza swoją globalną ekspansję, co poskutkowało zamknięciem wielu zachodnich oddziałów. Tylko w listopadzie zeszłego roku działalność zakończyły:

  • Bad Brain Game Studios (pracujące nad Midnight Riders),
  • Fantastic Pixel Castle (prowadzone przez Gregga Streeta),
  • Jackalyptic Games (twórcy niedoszłego MMO w świecie Warhammera).

GramTV przedstawia:

Paul Ehreth, widząc niestabilną sytuację u wydawcy, zdecydował się na „rozwód”, by uniknąć podobnego losu i dokończyć grę na własnych warunkach. Mimo że studio działa od blisko czterech lat, szczegóły debiutanckiej gry pozostają owiane tajemnicą. Wiemy jedynie, że jest to ambitna przygodowa gra akcji na PC i konsole, która ma „przesuwać granice gatunku”. Dodatkowo, nad tytułem pracuje zespół weteranów, którzy wcześniej współtworzyli takie marki jak Halo, Ghost of Tsushima czy Red Dead Redemption 2. Motto studia, Per Aspera, Ad Astra (przez trudy do gwiazd), stało się teraz bardziej aktualne niż kiedykolwiek.

Przejście na niezależność oznacza odcięcie od bezpiecznego finansowania korporacji. Ehreth przyznał na LinkedIn, że zespół już teraz prowadzi rozmowy z nowymi partnerami i inwestorami, którzy pomogą sfinansować ostatnie etapy produkcji. Dyrektor generalny podziękował NetEase za dotychczasowe wsparcie, dzięki któremu udało się zbudować solidne fundamenty i zatrudnić blisko 100 specjalistów w biurach w Barcelonie i Seattle.

Źródło:https://www.linkedin.com/posts/paule_today-im-sharing-an-important-milestone-share-7427905313787346944-iClh/

