Mamy pierwszy gameplay z Control Resonant

Pierwsze spojrzenie na rozgrywkę w Control Resonant

To właśnie na konferencji Sony włodarze Remedy zdecydowali się zaprezentować nam pierwszy gameplay z Control Resonant. Dzięki temu mogliśmy bliżej przyjrzeć się, w jaki sposób walczyć będzie nowy bohater, Dylan Faden. Nazwisko jest nieprzypadkowe, gdyż nasz awatar to brat bohaterki pierwszego Control, czyli Jesse Faden. I nie, niestety daty premiery nadal nie znamy.