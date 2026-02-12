Zaloguj się lub Zarejestruj

Mamy pierwszy gameplay z Control Resonant

Maciej Petryszyn
2026/02/12 23:30
Mimo przetasowań dyrektorski Remedy kontynuuje prace nad nową produkcją. Ściślej mówiąc, nad sequelem ciepło przyjętej kilka lat temu produkcji.

Mowa tutaj o Control Resonant. Tytuł ten pojawił się na czwartkowym State of Play.

Pierwsze spojrzenie na rozgrywkę w Control Resonant

To właśnie na konferencji Sony włodarze Remedy zdecydowali się zaprezentować nam pierwszy gameplay z Control Resonant. Dzięki temu mogliśmy bliżej przyjrzeć się, w jaki sposób walczyć będzie nowy bohater, Dylan Faden. Nazwisko jest nieprzypadkowe, gdyż nasz awatar to brat bohaterki pierwszego Control, czyli Jesse Faden. I nie, niestety daty premiery nadal nie znamy.

Jako Dylan Faden staniesz naprzeciwko szerokiej gramy nadnaturalnych zagrożeń, wykorzystując otoczenie, niezwykłe zdolności oraz surową siłę zmiennokształtnej broni, Aberrant. Używaj Aberrant w jego licznych śmiercionośnych formach i decyduj, jak chcesz pokonać swoich wrogów, ponieważ broń zmienia się na żądanie, by sprostać wszystkim nowym wyzwaniom. Umiejętności Dylana wykraczają daleko poza walkę, ponieważ wykorzystuje je do przemierzania lokacji zaburzających percepcję, zmagając się z anomaliami grawitacyjnymi, które zniekształcają płaszczyznę pionową i poziomą.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

