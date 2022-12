Amnesia: The Bunker prawie jak Obcy: Izolacja. Pierwszy zwiastun i szczegóły

Świetne wieści dla wszystkich miłośników serii Amnesia. Studio Frictional Games zapowiedziało wczoraj Amnesia: The Bunker – kolejną odsłonę wspomnianego cyklu survival horrorów. Akcja nadchodzącej części będzie rozgrywać się w mrocznym bunkrze z czasów I Wojny Światowej. Co ciekawe, do dyspozycji gracze oddana zostanie broń palna, a także kilka innych „gadżetów” do walki z oponentami. Na dole wiadomości znajdziecie pierwszy zwiastun.

Amnesia: The Bunker w dniu premiery trafi do Xbox Game Pass

Zgodnie z przekazanymi informacjami, Amnesia: The Bunker zadebiutuje na PC, PlayStation 4, Xbox One i Xbox Series X/S już w marcu 2023 roku (na dokładną datę trzeba jeszcze nieco poczekać). Ponadto w dniu swojej premiery produkcja studia Frictional Games trafi również do usługi Xbox Game Pass.



Z informacji dostępnych na oficjalnej stronie produkcji oraz na karcie produktu na Steam dowiadujemy się, że głównym bohaterem Amnesia: The Bunker jest Henri Clement – francuski żołnierz, który w mrocznym bunkrze będzie musiał stanąć do nierównej walki z „dynamicznym” i „wszechobecnym” potworem, który będzie „reagował na działania” gracza, co przywodzi na myśl grę Obcy: Izolacja od studia Creative Assembly.



W grze nie zabraknie też szeregowych, nieco słabszych przeciwników. Jak wspomnieliśmy wyżej, bohater będzie mógł korzystać z broni palnej. Deweloperzy zaznaczają jednak, że będzie to jedno z ostatecznych rozwiązań, ponieważ ilość amunicji ma być mocno ograniczona. Do dyspozycji graczy oddane zostaną też m.in. granaty, które pozwolą szybko eliminować większe grupy oponentów. Trzeba jednak liczyć się z konsekwencjami związanymi z hałasem.



Henri Clement będzie mógł oświetlać sobie drogą latarką na dynamo, której ładowanie również może przyciągnąć uwagę potwora. Deweloperzy zapowiadają także, że Amnesia: The Bunker będzie posiadać półotwarty świat, a każde zadanie lub zagadkę będzie można rozwiązać na kilka różnych sposobów. Tymczasem rzućcie okiem na zwiastun i dajcie znać, czy zamierzacie zagrać w nową odsłonę serii Amnesia.