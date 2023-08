Preload Starfielda już w tym tygodniu? Amazon podzielił się konkretną datą

Niewykluczone, że gracze już za kilka dni będą mogli pobrać pliki niezbędne do uruchomienia gry.

Starfield zarówno na PC, jak i konsolach Xbox Series X/S będzie potrzebować około 125 GB wolnej przestrzeni. Gracze będą musieli więc pobrać sporo danych, by móc rozpocząć swoją przygodę z nową produkcją studia Bethesda. Wielu użytkowników z pewnością wypatruje więc informacji na temat preloadu.

Starfield ma zachwycić graczy zadaniami pobocznymi, które jedna z producentek określiła „skarbnicą wciągających narracji” . Nieco wcześniej mieliśmy natomiast szansę zobaczyć trzy animowane zwiastun nadchodzącej produkcji studia Bethesda prezentujące główne miasta Zasiedlonych Układów . Okazuje się jednak, że to nie koniec wiadomości związanych ze wspomnianym tytułem. Niewykluczone bowiem, że już w tym tygodniu ruszy preload wyczekiwanego RPG w klimatach science fiction.

Wspomniana data nie została jednak jeszcze potwierdzona przez Bethesdę, dlatego też niewykluczone, że na preload Starfielda będziemy musieli poczekać nieco dłużej. Na ten moment nie pozostaje nam nic innego, jak cierpliwie czekać na stosowne komunikaty ze strony deweloperów.

Na koniec przypomnijmy, że Starfield ma zadebiutować na PC oraz konsolach Xbox Series X/S dokładnie 6 września 2023 roku. Nadchodząca produkcja studia Bethesda trafi również w dniu premiery do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi wymagania sprzętowymi nowej gry twórców The Elder Scrolls V: Skyrim i Fallout 4.

